El jurado ve culpables a los tres pandilleros acusados de asesinar a un boxeador en Madrid

Madrid, 27 mar (EFE).- El jurado popular ha considerado culpables a tres miembros de la banda Dominican Don't Play acusados de matar a golpes y a machetazos a un joven boxeador en Madrid el 19 de agosto de 2021, y para los que la Fiscalía pide prisión permanente revisable.

Según han informado fuentes jurídicas, los miembros del jurado que han enjuiciado el caso durante tres semanas han visto culpables a Óscar B.V.S., alias ‘La Bestia’; José Luis B.S., alias ‘Joseo’, y Josué M.S.M., alias "Suazo" o ‘Denyel' de asesinato, de pertenencia a banda criminal y tenencia ilícita de armas.

El jurado ha ido desgranando, en sus respuestas a las casi 40 preguntas planteadas en el objeto del veredicto, cómo los tres acusados agredieron hasta la muerte a Gabriel Kraus en el barrio de Prosperidad de Madrid aquella noche, al creer que pertenecía a una banda rival, algo que quedó descartado luego.

Formaron parte del grupo de ocho pandilleros -junto a cinco menores de edad ya juzgados y condenados por los hechos- que mataron a Gabriel después de que éste les dijera la palabra 'suwoop', identificativa del grupo rival de los Bloods.

El jurado ha solicitado para uno de ellos, Josué M.S.M., que es defendido por la letrada Carmen Balfagón, que se le apliquen los beneficios de remisión de la pena que prevé la ley, aunque en este caso no son materialmente aplicables al solicitar la Fiscalía la prisión permanente revisable.

Ahora el presidente de la sala dictará una sentencia acorde con este veredicto.

La Fiscalía solicita para los tres prisión permanente revisable por un delito de asesinato con pertenencia a banda criminal y tenencia ilícita de armas, al considerar que perpetraron un "asesinato salvaje" en el marco de una "cacería".

La acusación particular se adhirió a esa petición durante el juicio mientras las defensas pusieron en duda las pruebas aducidas por el fiscal y pidieron la absolución de sus representados.

En el juicio los dos primeros dijeron que no participaron en la pelea en la que murió Gabriel, uno porque no estuvo justo en ese lugar y el otro porque pasó cerca pero no quiso saber lo que ocurría, mientas que el tercero (Josué alias 'Denyel') aseguró que si participó pero que el boxeador le pegó y le dejó mareado y aturdido, tras lo que un menor -ya condenado por los hechos- apuñaló a su agresor. EFE