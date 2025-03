La Iglesia arranca el bus Línea 105 para mostrar su labor y pedir marcar la X de la Renta

Madrid, 21 mar (EFE).- La Iglesia ha puesto en marcha el autobús 'Línea 105 Xtantos' -en referencia al número de la casilla de la Renta de apoyo a su labor- para mostrar a través de 60 itinerarios en España el impacto de esa contribución e invitar a más personas a que la marquen, especialmente jóvenes.

En rueda de prensa, el director del secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, ha explicado que la recaudación de esa casilla supone de media el 21 % de los ingresos de las diócesis españolas.

La campaña, que coincide con el periodo de presentación de la Renta, pretende visibilizar la cercanía de la Iglesia a la sociedad y sale al encuentro de todas las personas, creyentes o no creyentes, ha añadido. "Esta nueva ruta quiere mostrar la labor de la Iglesia en el ámbito local; está ceca de ti estés donde estés, aunque no la veas".

Se podrá subir al autobús el que lo desee y para ello hay que hacer la inscripción en la web 'linea105xtantos.es' hasta el 10 de abril para participar en los distintos recorridos locales.

También se puede conocer virtualmente la experiencia que han vivido 15 personas en una primera ruta desarrollada en Valladolid: a la Parroquia de Villarmentero, un centro de Cáritas para personas sin hogar, las viviendas La Merced de acogida de migrantes, un grupo de mayores de la Parroquia de San Fernando y el centro de espiritualidad Corazón de Jesús.

Vicente Rebollo, obispo de Tarazona responsable del secretariado para el sostenimiento de la Iglesia, ha destacado que 9 millones de personas marcaron la casilla en el último ejercicio. "Es un signo de cómo valoran la presencia de la Iglesia, porque es mucha más gente de la que va a misa los domingos".

"Ese gesto tan sencillo, llega muy lejos", ha asegurado, y "permite que la tarea de la Iglesia sea de gran relevancia social" como se visibilizó en la dana con la labor de la parroquias y de los voluntarios, pero también para llevar a cabo otras labores "imperceptibles en muchos puntos donde está presente con la tarea social de acompañamiento".

Con la campaña, que se difundirá a partir del lunes por redes sociales, se quiere llegar sobre todo a los nuevos contribuyentes, ya que muchos de ellos no marcan ni la casilla de la Iglesia, ni la de fines sociales. "Queremos conseguir que la gente que está lejos de la Iglesia conozca de primera mano su actividad, uno no puede apoyar lo que no conoce", ha asegurado Albalad.

Ante la pregunta de si la recaudación servirá para reparar a las víctimas de pederastia, ha señalado que "no está previsto que ese dinero para ese fin". EFE