ERC avisa a Sánchez: "Si no hay soberanía fiscal, no habrá Presupuestos"

Barcelona, 2 feb (EFE).- La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que, si no cumple el acuerdo sobre una financiación singular para Cataluña, los republicanos no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado para este año: "Si no hay soberanía fiscal, no habrá Presupuestos".

En una entrevista con El Mundo, Alamany ha remarcado que "en la medida que el PSOE cumpla, avanzará la legislatura".

"No hemos sido socios preferentes del PSOE. El del PSOE es un Gobierno débil, que necesita múltiples alianzas. No hacemos servicios al PSOE, hacemos servicios a Cataluña. Mi vocación no es ser solidaria con España, mi función es defender a Cataluña", ha subrayado.

Alamany se ha mostrado crítica con la estrategia de Junts de impedir primero la aprobación del decreto ómnibus y llegar luego a un acuerdo con el PSOE.

"La actitud de Junts no ha sido de bloqueo. Estamos donde estábamos hace una semana, pero con un paripé entre unos que han olvidado para quién trabajan y otros que adoban el tacticismo. Nos podemos ahorrar estos espectáculos", ha afirmado Alamany, que ha señalado que ERC no busca "la medalla por ser el más gallito del corral". EFE