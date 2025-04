La nueva directiva de la AFE se estrena para proteger y mejorar condiciones de futbolistas

Madrid, 28 ene (EFE).- La nueva junta directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mantuvo este martes su primera reunión, en la que se propuso trabajar para proteger y mejorar el ámbito laboral del colectivo y su formación, impulsar convenios colectivos en las categorías que no tienen y desarrollar el Estatuto del Deportista.

Ocho días después de su elección, el equipo que preside David Aganzo estableció las prioridades para los próximos cuatro años, en los que también tiene como objetivo construir el Centro AFE, que será la nueva sede de la asociación, y consumar la presencia de partidos de la Primera femenina en la quiniela, en lo que trabaja desde 2019.

El sindicato informó de que continuará trabajando para que los y las futbolistas puedan compatibilizar su carrera deportiva con la formativa, con el propósito de crear la Academia AFE para ofrecer cursos de formación, y avanzar junto al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para que ya este año tengan acceso a cursos de formación específicos tras la retirada.

El desarrollo del Estatuto del Deportista, que ya es objeto de análisis en una subcomisión en el Congreso, y la modificación del Real Decreto 1006/85, para proteger los derechos laborales, es otro gran objetivo de la AFE para mejorar cuestiones como el seguro o el derecho a la huelga.

La legitimación de los sindicatos para negociar convenios colectivos y materias como derechos de imagen, fiscalidad, libertad de expresión, período de prueba, tipos de contrato, rescisión unilateral de un contrato, regulación de la jornada laboral, regulación de la indemnización, cotizaciones, menores de edad y su especial regulación en el ámbito federativo también están sobre la mesa.

"Mejoramos el Convenio Colectivo con LaLiga, nació el de la Primera Federación… Y creo que seguiremos haciendo un buen trabajo con la fuerza de la nueva Junta Directiva de AFE. Se hará un trabajo responsable, bonito y transparente, siempre con el objetivo de luchar por los derechos de los y las futbolistas, luchando por la igualdad en todo momento", dijo David Aganzo.

En un comunicado, el presidente mantuvo que la "AFE siempre debe ser independiente en la toma de decisiones, algo que se ha conseguido con mucho trabajo" y "en todo momento, trabajando con honestidad ante el resto de instituciones, como LaLiga o la Real Federación Española de Fútbol".

El excapitán de la selección y del Real Madrid Iker Casillas, vicepresidente de la asociación junto al internacional Álvaro Morata, recordó que conoce a Aganzo desde hace años y que le propuso vincularse al sindicato hace tiempo.

"He aceptado formar parte de la asociación con responsabilidad. He conseguido todo lo que soñaba siendo un niño y creo que hay que devolver todo lo recibido del fútbol. Para mí es ilusionante estar vinculado a AFE, que seguirá ayudando y apostando por el fútbol femenino y el más modesto, al que no se puede dejar nunca atrás", destacó.

Patricia Gavira, jugadora del Costa Adeje Tenerife Egatesa y nueva vocal de la junta, señaló que su "objetivo es ayudar al fútbol femenino desde dentro". "Espero que los proyectos que propongamos salgan adelante. Soy afiliada por la transparencia de la asociación, algo que es muy importante, y por ello no dudé cuando me llamaron para integrar esta junta directiva", dijo. EFE