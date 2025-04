La cantera del Carnaval de Cádiz se pone en la piel de una escuela palestina

Cádiz, 19 ene (EFE).- El telón del Teatro Falla se alzó anoche para descubrir en el escenario un colegio destruido por las bombas en Gaza, con niñas y niños que cantan sobre la invisibilidad que han sufrido y a favor de convertir la escuela en el motor transformador que devuelva los colores algún día a ese lugar: la metáfora con la que la comparsa infantil 'Las maleducadas' llevó al Carnaval de Cádiz el drama que ha sufrido Palestina.

En las horas previas a la entrada en vigor del alto el fuego, el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz vivió unos de sus momentos más conmovedores con la participación de este grupo, que lleva dos primeros premios consecutivos, que ha elegido como disfraz de este año convertirse en una escuela palestina y disfrazar a sus componentes en "maleducadas", niñas que, por la destrucción sufrida, se han quedado sin nada, ni siquiera educación.

"No me ves porque soy invisible (...) no me ves porque cada vez más pequeño es mi país, que cuesta distinguir lo poquito que fui y lo que soy en este mundo ciego, sordo y mudo", cantan en su presentación estas niñas y niños en una comparsa que tiene la autoría de Jesús Bienvenido y David Romero Lobón.

Romero Lobón ha contado que ambos querían llevar el conflicto de Palestina al Falla, como ya hicieron el año pasado en un pasodoble de la comparsa 'Las hijas de Neptuno', pero de una manera más extensa y comprometida.

"Vi las noticias y escuché que en Gaza apenas quedan ya colegios, se lo comenté a Jesús y así surgió la idea", ha relatado Romero Lobón, quien reconoce la dificultad de adaptar al carnaval infantil una idea tan política, profunda y seria, de ahí que el color gris con el que arranca la comparsa, con los disfraces de los componentes formando la bandera palestina, se transforme en medio de la presentación en disfraces alegres de colores mientras suena 'Un mundo ideal' de la película Aladdin.

"La escuela es un armamento invencible, derriba los muros, nos descubre el futuro", canta la comparsa en un mensaje que quiere ser optimista y alegre, acorde con la edad de sus componentes.

"Creo que el carnaval consiste en esto, en contar lo que pasa, y Palestina es un problema que está en medio de todo, inunda el día a día de los mayores y de los niños, y, por eso, quería contarlo desde su prisma, para que las niñas y niños de Cádiz le den voz a las niñas y niños de Palestina", ha explicado Jesús Bienvenido.

En su repertorio, también hay letras dedicadas a la fuerza del himno de Andalucía y otra contra el acoso escolar, en la que el grupo va a arropando a una de las componentes mientras lanzan mensajes contra los matones de las escuelas y el silencio cómplice de los adultos reivindicando la resistencia unida que puede ejercer "la banda de los enclenques".

Esta comparsa ya tuvo una enorme repercusión el año pasado, cuando con el nombre de 'Las hijas de Neptuno', reivindicó las lenguas oficiales de España en un pasodoble cantado en catalán, gallego y vasco.

'Las maleducadas' compite con otras 28 agrupaciones infantiles en el Concurso Oficial del Carnaval de Cádiz que vivirá este domingo su tercera y última semifinal, tras la cual el jurado comunicará qué agrupaciones pasan a la gran final infantil del 22 de febrero. El concurso de adultos arrancará el próximo miércoles 23 de enero. EFE

