Complicado desplazamiento del Bada Huesca a Valladolid

Huesca, 7 dic (EFE).- El Bada Huesca tiene este domingo un complicado desplazamiento a tierras castellanas para enfrentarse al Recoletas Atlético Valladolid, cuando más necesitado está el equipo oscense de sumar los puntos para no seguir en la zona de descenso.

El equipo aragonés seguirá teniendo una semana más las bajas de jugadores por lesiones de las últimas jornadas y no podrá contar con Henrique Teixeira, Meris Bosnjak, Alfonso Rodríguez y Carlos Molina, ausencias que el Bada Huesca está acusando mucho, ya que no consigue ganar, sobre todo en casa, donde aún no conoce la victoria esta temporada.

José Francisco Nolasco, entrenador del equipo oscense, espera mañana un partido muy complicado de sacar adelante. "Ante el Valladolid será un partido duro como todos, en un pista complicada, ante un rival que gana en su pista a casi todos los equipos que han pasado por allí, pero nosotros, con nuestras armas, pienso que podemos hacer el partido abierto y plantar cara", afirma.

Nolasco confía que una semana más de entrenamientos tras cambiar a los defensores por las lesiones de sus jugadores ya darán un mayor rendimiento. "La columna vertebral ahora ya está más asentada al llevar dos semanas trabajando con esos jugadores en defensa y desde luego que tenemos que mejorar la defensa y ser más duros, porque no podemos encajar tantos goles en todos los partidos como hemos hecho", añade.

El técnico del conjunto aragonés destaca además que el Recoletas Atlético Valladolid "tiene jugadores expertos y de calidad como Calle, los hermanos Martínez, y además cuenta con cuatro pivotes" cuando el conjunto oscense sólo tiene uno. "Pero intentaremos que la ansiedad, las prisas y la necesidad que tenenos por ganar no nos pase factura y sepamos estar serenos y leer bien el partido", asegura.

El partido entre el Recoletas Atlético Valladolid y el Bada Huesca se disputará mañana a las 12.30 horas en el polideportivo Huerta del Rey con arbitraje de Espino y Navarro. EFE

