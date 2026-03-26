La mexicana Lizbeth Ovalle marca de tacón y lidera a Orlando en Chicago

Chicago (EE.UU.), 25 mar (EFE).- La internacional mexicana Lizbeth Ovalle firmó un golazo de tacón este miércoles en la victoria 3-0 de las Orlando Pride en su visita a las Chicago Stars, en la jornada entre semana de la NWSL.

La 'Maga', como es conocida la ex de Tigres, anotó el 2-0 de su equipo a los 21 minutos en el Northwestern Medicine Field at Martin Stadium, ubicado al norte de Chicago y a pocos pasos del lago Michigan, en el que las Stars disputarán toda la temporada 2026 de la NWSL.

Fue el primer gol de la temporada de la jugadora mexicana, de 26 años, que asistió además en la diana del 3-0 anotada por Hannah Anderson a los 35 minutos.

Anteriormente, el gol del 1-0 llevó la firma de Barbra Banda, que lleva tres tantos en tres encuentros este curso.

Las Pride ganaron el primer encuentro del curso, tras comenzar con una derrota y un empate.

Las Stars, en las que la española Maitane López fue titular en el centro del campo, perdieron su segundo partido del año, después de estrenar su casillero de victorias el domingo con un 2-1 a las Kansas City Current.

El de Ovalle no fue el único gol con firma mexicana en la noche de este miércoles. Rebeca Bernal también vio puerta en el empate 1-1 de las Washington Spirit del técnico español Adrián González contra las Utah Royals.

El Gotham, entrenado por el español Juan Carlos Amorós, perdió 0-2 en casa contra las Denver Summit. EFE