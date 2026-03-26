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Sabalenka gana y se medirá con Rybakina en las semifinales de Miami

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Miami (EE.UU.), 25 mar (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó a la estadounidense Hailey Baptiste en cuartos de final del WTA 1.000 de Miami y se cruzará en las semifinales contra la kazaja Elena Rybakina, en lo que supondrá la reedición de las finales del Abierto de Australia y e Indian Wells de este año.

Sabalenka, número 1 del ranking WTA, se deshizo por doble 6-4 de Baptiste, puesto 45 del mundo, en 1 hora y 19 minutos de juego.

La bielorrusa sufrió en los primeros juegos del partido para mantener su saque, y tuvo que salvar 3 bolas de rotura en contra. No obstante, acabó llevándose el set con su primera oportunidad de quiebre cuando el marcador indicaba un 5-4 a su favor.

En el segundo set, ambas jugadoras defendieron sin problemas su servicio hasta que intercambiaron roturas en el sexto y el séptimo juego. De nuevo con 5-4, y gracias a dos dobles faltas de Baptiste, Sabalenka gozó de tres puntos de quiebre y de partido.

No aprovechó el primero, después de un gran juego de la estadounidense, pero a la segunda devolvió un resto cruzado ante el que Baptiste no pudo reaccionar.

Sabalenka terminó con un 66 % de primeros servicios, por un 50 % de su rival. Sin embargo, ambas ganaron un 79 % de los juegos con su primero, lo que permitió que Baptiste se enganchara del partido hasta el final.

La bielorrusa, que disputa su noveno Miami Open, busca lograr el 'Sunshine Double', que consiste en ganar Indian Wells y Miami el mismo año.

El primer paso lo dio el domingo de la semana pasada, cuando venció en la final de Indian Wells a Rybakina, y solo le falta defender con éxito el título que levantó en Miami hace un año.

En semifinales le espera de nuevo Rybakina, quien le derrotó en enero en la final del Abierto de Australia. EFE

(foto)

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