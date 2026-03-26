Adam Silver apuesta por una alianza con la EuroLiga para el desembarco de la NBA en Europa

Washington, 25 mar (EFE).- El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirmó este miércoles que el camino a seguir para el desembarco de la liga de baloncesto norteamericana en Europa debería ser una alianza con la EuroLiga.

"Para el bien del baloncesto europeo, creo que el mejor resultado sería que trabajemos junto a la liga europea y desarrollemos un enfoque sistemático para hacer crecer el juego en todo Europa", aseguró.

Silver habló una vez concluida la reunión de gobernadores de la NBA en la que se aprobó estudiar una expansión de la liga con dos equipos nuevos en Las Vegas y Seattle.

De momento, la NBA impulsa su proyecto europeo junto a la FIBA, sin la EuroLiga.

Silver dijo que su proyecto europeo debe "complementar las ligas nacionales, trabajar junto a la EuroLiga y trabajar conjuntamente con la federación, la FIBA"; y aseguró estar en conversaciones "con la infraestructura existente del baloncesto en Europa".

La NBA y la FIBA trabajan con la idea de que esta nueva liga, que se está gestando al margen de la Euroliga, eche a andar en octubre de 2027 con la participación de 16 equipos, doce de ellos con plaza fija.

Para este proyecto buscan atraer a históricos del básquet europeo como Real Madrid o Barcelona, pero también la creación de equipos nuevos en sitios como Londres o Manchester, sin tradición en este deporte. EFE