Ranking Prime Video: las películas favoritas de HOY por el público español

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Prime Video actualizó su top con las películas más reproducidas de la semana en España confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde escoger.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Top de películas más vistas en Prime Video en España

1. Zeta

Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia el único que ha escapado de los asesinos estuvo implicado. Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta.

2. Mercy

Una exmédica se ve inmersa en una batalla mortal por la supervivencia cuando la mafia irlandesa se hace con el control del hospital en el que trabaja. Cuando su hijo es tomado como rehén, se ve obligada a confiar en su pasado aguerrido y sus habilidades letales después de darse cuenta de que no queda nadie más que ella para resolver la situación. (FILMAFFINITY)

3. Drácula de Bram Stoker

Antes de convertirse en vampiro, el conde Drácula era el príncipe Vlad, quien tras conocer la muerte de su prometida, vendió su alma al diablo. Cuatro siglos después, en Londres, encuentra a Mina, reencarnación de su amor perdido.

4. El quarterback y yo (Sidelined: The QB and Me)

Cuando Dallas, una joven y ambiciosa bailarina que sueña con escapar de su pueblo, conoce al quarterback y estrella del equipo, las chispas saltan y la tensión aumenta. Decidida a conseguir una codiciada beca para estudiar danza en una prestigiosa escuela de baile, ella se centra en su futuro, mientras que él se enfrenta a sus propias incertidumbres tras la universidad. A pesar de su innegable química, sus ambiciones enfrentadas y la inminente separación les obligan a enfrentarse a la pregunta más difícil de todas: ¿puede sobrevivir el amor cuando el futuro parece decidido a separarlos?

5. Hidden Murder

6. El engaño (The Bluff)

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

7. La primera muerte

Enamorarse no es cosa fácil para las adolescentes Juliette y Calíope. Una es vampira, la otra es cazavampiros.. y las dos están listas para matar.

8. SpaceTime

9. The Engineer

Mientras Israel se ve sacudido por una serie de atentados terroristas, la hija de un senador estadounidense muere en una sangrienta explosión. Ahora, el ex agente del Mossad, Etan, debe liderar un equipo encubierto de élite de agentes y mercenarios para encontrar al hombre responsable: el esquivo "Ingeniero". ¿Podrán encontrar y destruir al loco antes de que se pierdan más vidas inocentes?

10. Love Me Love Me

Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de nuevo. Allí encuentra refugio en Will, el alumno perfecto de su instituto internacional. Pero James, el problemático mejor amigo de Will, que oculta una peligrosa vida en peleas clandestinas de MMA, convierte la rivalidad en una atracción irresistible que obliga a June a elegir entre una vida segura y un amor que lo cambia todo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.