El PSOE canario apoya a Torres ante la acusación de Aldama: "Mentir no puede salir gratis"

Barcelona, 5 dic (EFE).- La presidenta del grupo del PSOE en el Parlamento canario, Nira Fierro, ha defendido este jueves al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de las acusaciones del empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo: "Mentir no puede salir gratis".

En un escrito de alegaciones ante el Tribunal Supremo, Aldama explica que facilitó inmuebles para "encuentros de diferente naturaleza" en los que participó Torres, mientras su red de empresas negociaba contratos con la comunidad autónoma, entre ellos el suministro de test de detección de covid.

"En este país no le puede salir gratis a quien acusa sin pruebas y con falsedades", ha aseverado Fierro en una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya tras reunirse con su homólogo catalán, el presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret.

Fierro, que también es la secretaria de Organización del PSOE canario, ha defendido que el ministro Torres es "una persona honesta y trabajadora" y ha denunciado que Aldama "se dedica a ir a sede judicial y a entrevistas de radio a manchar la imagen de personas honradas y honestas sin una prueba".

"Ya está bien, no todo vale. La mentira en este país no puede salir gratis", ha remarcado la dirigente socialista, que ha añadido: "No vamos a permitir que lo que no han conseguido en las urnas lo consigan a través de enfangar la imagen de una persona honesta".

Por otro lado, ante la reunión de esta tarde entre el Gobierno, el PP y los ejecutivos de Canarias y de Ceuta para tratar de encontrar una respuesta a la acogida de menores migrantes, Fierro ha reclamado "responsabilidad" a los populares para respaldar la reforma de la Ley de Extranjería y hacer obligatorio el reparto de menores entre las comunidades.

"Esperamos que el PP hoy diga que sí, sin excusas, a la reforma de la Ley de Extranjería", ha agregado Fierro, que ha instado a los populares a deshacerse de las "imposiciones" y "chantajes" de Vox, que este miércoles dejó en el aire las negociaciones para los presupuestos autonómicos hasta que el PP no se desmarque de un posible acuerdo migratorio. EFE