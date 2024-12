Gilsanz: “La Copa no es un examen para nadie”

A Coruña, 3 dic (EFE).- Óscar Gilsanz, entrenador del RC Deportivo, no cree que el partido de mañana, miércoles, contra el Ourense CF sea “un examen” para los futbolistas menos habituales, a los que dará minutos en su estreno en la Copa del Rey.

“Hay jugadores que no están teniendo minutos en Liga y que nos están demostrando en el día a día que están preparados para jugar. Trataremos de aprovechar esa situación y esa competitividad que hay dentro del plantel”, manifestó en su comparecencia ante los periodistas.

Una de las novedades en el once blanquiazul puede ser la entrada del exfutbolista del Arsenal Charlie Patiño, quien hasta la fecha solo ha disputado 63 minutos en Liga.

“Charlie está jugando pocos minutos, pero no solo él, hay varios jugadores en esa situación. Todos están preparados para jugar mañana, no es un examen para nadie. A veces, poner el foco demasiado sobre alguien no suele ser beneficioso para ese jugador, hay que tener tranquilidad y dar tiempo”, apuntó.

El técnico deportivista espera un partido “complicado” ante un rival que se encuentra en su “mejor momento” de la temporada tras un irregular inicio de temporada, lo que provocó que el técnico del ascenso, Rubén Domínguez, presentase su dimisión.

"Es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, muy combinativo, que juega con un 4-3-3, intentando darle mucha importancia al balón, jugando con extremos muy abiertos, que dejan espacios para las rupturas de los interiores. Es un equipo que está dando muy buen nivel en estas últimas jornadas. Va a ser un partido complicado, es un rival de Primera Federación que me merece toda la atención”, destacó.

Gilsanz espera un partido donde el Ourense quiera ser “protagonista con balón”, por eso ve necesario que el Dépor siga siendo un equipo “agresivo” en la presión y que tenga “personalidad” a la hora de jugar.

“Vamos a tratar de imponernos en O Couto, que el campo es de los mejores que pueda haber en cuanto a césped y ambiente de fútbol. Siempre es un placer jugar allí. Creo que hay muchos deportivistas en Ourense y vamos a estar muy arropados por la gente de A Coruña y la que se vaya a acercar de las localidades más próximas”, concluyó. EFE

dmg/og