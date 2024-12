Junqueras llama a la unidad de ERC: "Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan"

El expresidente de ERC y candidato de 'Militància Decidim' a la reelección, Oriol Junqueras, que en el congreso del partido celebrado este sábado recibió el 48,3% de apoyos, ha llamado a la unidad de ERC de cara a la segunda vuelta: "Hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan".

En una entrevista de este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, se ha dirigido a todos los militantes del partido republicano y les ha pedido que no se olviden de todo aquello que une a las candidaturas, textualmente, y que se pongan manos a la obra "para hacer posible todo aquello" que quieren.

Asimismo, ha invitado a todo el mundo a sumarse a la "voluntad mayoritaria" que, a su juicio, representa 'Militància Decidim', que quiere hacer de Esquerra un partido grande, útil y capaz de interpelar a la sociedad para conseguir los grandes retos que plantean, en sus palabras.

"Para no ser muleta de ningún partido lo que necesitamos es ser lo suficientemente grandes como para que sean los demás partidos los que tengan que plantearse si quieren pactar con nosotros", ha señalado Junqueras, considerando que esta es la cuestión, textualmente, realmente relevante.

"DISPUESTOS A TODO"

Al preguntársele por si propondrán a 'Foc Nou' integrarse en su lista, ha reiterado que hablarán "con todo el mundo" y ha afirmado que está seguro de que habrán espacios para escuchar a todo el mundo.

Además, sobre si su candidatura contempla rehacer la lista, ha asegurado que están "dispuestos a todo" para reconstruir tantas cosas como hagan falta, en sus palabras.

"Yo no descarto nada de nada que sea útil en nuestro país. No descarto nada, claro que no", ha respondido respecto a anunciar un pacto en los próximos 15 días, antes de celebrarse la segunda vuelta de la votación.

"FUERZA EXTRAORDINARIA"

El líder independentista ha celebrado haber "conseguido acumular una fuerza extraordinaria" durante los meses previos a la celebración del congreso, y ha señalado que ahora intentarán movilizar a toda la gente que les ha dicho que quieren que gane 'Militància Decidim', pero consideraban bueno repartir el voto.

Por otro lado, ha reivindicado haber recibido el 48,3% de apoyos cuando, a su juicio, era tan difícil conseguir más de un 50% de votos --hecho que habría evitado una segunda vuelta--, ya que hubo alrededor de un 80% de participación y la "abstención al final actuó como una cuarta candidatura".

También ha recordado que la última vez que se postularon cuatro candidaturas para liderar el partido, la que ganó recibió el 37% de los votos y nadie le discutió la legitimidad, textualmente, pero dada la nueva normativa tratarán de pactar "con la abstención, con los de 'Foc Nou' y con todo el mundo".