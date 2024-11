Hidalgo niega haberse reunido con Sánchez y que Air Europa recibiese un trato favorable

(Actualiza la NA5190 tras concluir la comparecencia)

Madrid, 29 nov (EFE).- El ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo ha dicho este viernes en el Senado que es "falso" que se haya reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha negado que Air Europa recibiese un trato de favor por parte del Gobierno durante su rescate por la pandemia.

Hidalgo ha comparecido en la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Koldo, donde ha declinado contestar a las preguntas de los senadores al acogerse, según ha expuesto, a su derecho a no declarar.

En una intervención inicial, ha señalado que le entristecen los "bulos" y ataques mediáticos recibidos tras haber sacado adelante un grupo empresarial de 14.000 empleados.

"Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente", ha afirmado.

También ha apuntado como falso que en su declaración como testigo en el caso Koldo ante la Audiencia Nacional manifestara que no se acordaba de haberse reunido con la esposa del presidente, Begoña Gómez, pues lo que preguntaron "de forma torticera", ha explicado, fue con quién estuvo el 24 de junio de 2020.

"Es falso que afirmase en mi declaración como testigo que no conocía al exministro de Transportes José Luis Ábalos ni al asesor Koldo García, tal y como han publicado varios medios de comunicación", ha exclamado también.

Además, ha explicado varios detalles del préstamo que Air Europa obtuvo durante la pandemia para sostener que recibió un trato "desfavorable" con exigencias más duras y una ayuda más tardía que la recibida por otras aerolíneas, como Iberia.

"No fue un rescate, fue un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas", ha recalcado.

Ha sostenido que la relación con el presunto comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama, consiste en dos contratos, uno de septiembre de 2019 para el cobro de una deuda del Estado venezolano, que resultó en una gestión que "no tuvo éxito y no se generaron pagos por ese contrato", y otro en noviembre de ese año para servicios de consultoría, cinco meses antes de los cierres por el covid.

Asimismo, ha negado que Globalia participase en la negociación de un contrato con Correos que obtuvo Ávoris, una empresa en la que, según ha especificado, toma las decisiones el Grupo Barceló, que posee el 51 %.

Al Senado ha llevado además todos los contratos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y también una carta que, según ha apuntado, remitió en marzo de este año a dirigentes del PP, incluido su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en la que ofrecía aclaraciones y de la que no obtuvo respuesta.

Hidalgo fue citado al Senado a través de un edicto judicial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y él ha denunciado al iniciar su alocución que recibió la notificación hace dos días en Los Ángeles, con un día menos del plazo legal para acudir a la cita.

"Es falso que haya estado huido, siempre he estado disponible y localizable", ha subrayado, antes de explicar que ha optado por no declarar pese a que no está imputado en ninguna causa.

Eso ha generado una queja del PP, que ha pedido a la presidencia de la comisión un informe jurídico acerca de si es posible acogerse a este derecho sin estar encausado.

En silencio, Hidalgo ha escuchado las decenas de preguntas que Paloma Gómez, portavoz de Vox en el Senado, le ha hecho sobre su relación con Begoña Gómez, los contactos del empresario Carlos Barrabés con Air Europa o los negocios de la aerolínea en Venezuela en los que intervenía De Aldama.

También le ha hecho una retahíla de preguntas sin respuesta, durante cincuenta minutos -el máximo permitido-, el senador del PP Juanjo Sanz Vitorio, quien se ha centrado en los negocios de Air Europa en Caracas, la intermediación de De Aldama y, especialmente, las reuniones con el Gobierno previas al rescate a la aerolínea o los contactos con Begoña Gómez.

Por el PSOE, la senadora Lirio Martín ha centrado su intervención en justificar los rescates empresariales por la pandemia. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)