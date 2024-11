Javi Calleja: "El Huesca ya ha demostrado que puede superar a cualquiera"

Oviedo, 28 nov (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Javi Calleja, aseguró este jueves que el Huesca, al que el equipo azul recibe mañana viernes (Carlos Tartiere, 20:30 horas) es un conjunto que "ya ha demostrado que puede superar a cualquiera".

"Partidos como los de este viernes son de los que menos me fío. El Huesca empezó bien y ahora los resultados te hacen dudar y han ido variando la forma de jugar, pero es un rival muy peligroso y hay que tener cuidado con las contras y las acciones a balón parado", explicó Javi Calleja justo antes del último entrenamiento del Real Oviedo antes de dicho partido.

Preguntado por el estilo de juego del Huesca, el técnico del Real Oviedo afirmó que el de Antonio Hidalgo es "un equipo rocoso" y que, debido a su dibujo de cinco defensas y tres mediocentros, "habrá momentos en los que no se podrán generar ocasiones y habrá que ir haciéndose con el partido a base de insistencia y desgaste".

"Apostar todo al rendimiento en el Tartiere no puede ser. Tenemos que seguir siendo los mejores en casa, pero si hay que estar arriba hay que ganar fuera. Hay que competir con un plus más en todo, pero con ganar solo en casa no vale", expuso el entrenador del Real Oviedo tras la dura derrota en Elche y la mala racha de los azules lejos del Carlos Tartiere, donde no ganan desde la primera jornada del campeonato.

Por último, Calleja se refirió a su central Jaime Vázquez, defensa de 18 años al que, tras un complicado partido en Elche, le recordó que "el fútbol es muy cruel, porque te ensalzan muy rápido y a la primera de cambio te cortan la cabeza". EFE

