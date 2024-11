Adrián: "Lo de hoy ha sido vergonzoso"

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El portero del Betis Adrián San Miguel expresó su decepción y enfado tras la derrota por 2-1 en el campo del Mladá Boleslav checo, en la cuarta jornada de la Liga Conferencia, y fue muy crítico con la actuación del equipo: "lo de hoy ha sido vergonzoso", afirmó.

El guardameta sevillano, habitual titular en la tercera competición europea, dijo en declaraciones a Movistar + que "sinceramente ha sido un auténtico ridículo, un partido vergonzoso" el que han hecho, y abundó en su autocrítica al indicar que "no sólo es en la 'Conference'", sino que "ya pasó en Valencia (4-2), con tres goles" en pocos minutos.

"Lo primero que hay que hacer es pedirle disculpas a la afición. Es momento de reaccionar, de hablar sobre el campo y en estos días recuperarnos de este gran varapalo. Sinceramente nos tiene que doler en el alma a todos, no ya por la derrota, porque se puede perder, pero hay maneras de perder...", lamentó Adrián.

El veterano cancerbero bético, además de "pedir disculpas en nombre de toda la plantilla", lanzó un mensaje claro al beticismo. "Que la afición sepa que equipo lo va a dar todo, por supuesto; ha sido una noche dolorosa, una pena por todos los que han viajado" a la República Checa, comentó.

"Al final del partido, nos hemos acercado a ellos y nos decían que el equipo ha tirado la camiseta al campo y que ha sido un partido vergonzoso y ridículo. Y yo lo comparto, también lo he visto igual que ellos, pero, aunque suene a tópico, tenemos que estar unidos, con la autocrítica máxima desde la parte del vestuario, de los jugadores y del cuerpo técnico", recalcó.

Para Adrián, los futbolistas son los que "ganan y pierden, pero esta forma de jugar no nos va a llevar a ningún lado", aseveró, al tiempo que indicó que ahora no hay que "hablar por hablar", sino "demostrarlo en el campo" porque "ya se ha visto que cualquier rival puede ganar si no estás al 200 por ciento".

"Hoy no es día de defender a nadie. Me duele, me duele, lo de hoy ha sido vergozoso. Soy el primero que defiende al equipo, cuando lo das todo, pero lo de hoy me duele", insistió el meta verdiblanco.

Sobre la situación en la Liga Conferencia, Adrián reconoció que ahora se les "complica muchísimo" quedar "entre los ocho primeros y posiblemente deban buscar el pase a la ronda previa a los octavos de final, para lo que el Betis -actualmente vigesimosegundo- debe estar en los 24 primeros, y añadió que "quedan dos partidos complicados" y van a "luchar hasta el último momento, pero ya es el momento de reaccionar y de hacerlo cuanto antes". EFE

