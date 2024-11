Pablo Martínez: "Me vino bien sentarme un poco en el banquillo"

A Coruña, 27 nov (EFE).- El central francés Pablo Martínez confesó este miércoles que su paso por el banquillo le ha venido “muy bien” para recuperar su mejor nivel en el RC Deportivo, con el que el pasado domingo volvió a ser titular ante el Sporting tras encadenar diez suplencias.

“Mi inicio de temporada fue malo, lo digo yo, por eso me tocaba trabajar más para volver y ayudar al equipo de otra forma. Me vino bien sentarme un poco en el banquillo porque te das cuenta de que también hay otros compañeros muy buenos. Barcia lo está haciendo de puta madre, menos mal que vino su lesión porque eso me permitió volver al equipo”, afirmó.

En su comparecencia ante los periodistas, Pablo Martínez reconoció que tras salir del once inicial entrenó “muchísimo más duro” para intentar recuperar su sitio en el centro de la defensa.

“Cuando pasas tanto tiempo en el banquillo mirando a tus hermanos en el terreno de juego sin poder ayudar, o ayudando de otra manera, fue una locura para mí. El otro día parecía que era mi primer partido. Estoy contento de poder volver y demostrar que ya estaba preparado para jugar”, destacó.

Una suplencia que el central supo gestionar mejor gracias a su experiencia: “Al principio me costó motivarme un poco para venir a entrenar, y más a mi edad porque sabes que esto se va a terminar pronto, pero con mi edad sé que era normal salir del once porque no estaba rindiendo bien”.

Finalmente, Pablo Martínez explicó que la destitución de Imanol Idiakez fue “una sorpresa” para el vestuario blanquiazul, sobre todo porque esa semana visitaban al colista Cartagena.

“Sabemos que esas cosas pueden pasar y, además, también confiamos en Óscar. La transición ha sido buena, Óscar también habla mucho con nosotros y te da mucha confianza”, declaró el francés, para quien el mayor problema del Dépor está en su “falta de eficacia”. EFE

