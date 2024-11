Yeremay, seria duda para recibir al Sporting

A Coruña, 21 nov (EFE).- El internacional sub-21 Yeremay Hernández considera que haber sido reconocido como mejor jugador deportivista de octubre es una muestra de que lo está haciendo “muy bien” en este inicio de temporada.

“Estos premios siempre está bien recibirlos, a mí me gusta recibirlos y guardarlos. Agradecer a la gente que votó, ojalá termine la temporada con alguno más porque eso significará que sigo haciéndolo muy bien”, comentó el extremo canario.

El estado físico de Yeremay centra la atención del deportivismo después de que el pasado sábado tuviese que abandonar la concentración de la selección española sub-21 por unas molestias en la rodilla.

El futbolista, no obstante, no habló sobre su lesión porque, por primera vez desde que se otorgan los premios Estrella Galicia, el club gallego no permitió preguntas de los periodistas a los galardonados -la ibicenca Ana de Teresa recibió el de mejora futbolista del Dépor femenino-.

Yeremay volvió a ejercitarse al margen de sus compañeros en el entrenamiento de este jueves, y es seria duda para el partido del domingo contra el Sporting.

Un partido en el que todo apunta a que reaparecerán David Mella y Lucas Pérez, que hoy se unieron al trabajo con el grupo, al igual que el mediocentro Mfulu, que también podría recibir el alta médica antes de recibir al equipo asturiano. EFE

dmg/jrs/jap