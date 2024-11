Militantes del PSOE rechazan el pacto de financiación con ERC porque vulnera la igualdad y conduce al privilegio

Militantes del PSOE han aprobado enmiendas a la ponencia marco del 41 Congreso Federal en las que expresan su oposición al acuerdo de financiación singular firmado entre el PSC y ERC y rechazan negociar sobre esta materia de forma bilateral porque vulnera la igualdad de los ciudadanos y conduce al privilegio.

Las federaciones socialistas han aprobado un total de 6.742 aportaciones y alrededor de 400 están dedicadas al apartado de la financiación, según recoge la memoria de enmiendas a la ponencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Algunas de ellas reclaman una financiación negociada de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas, que garantice recursos para todos los territorios y tenga en cuenta criterios como la despoblación y rechazan la propuesta para ampliar la federalización de la Agencia Tributaria que propone Ferraz.

En concreto, una enmienda aprobada por la federación de León, unificada con otra propuesta de Teruel, hace mención expresa al acuerdo con Esquerra Republicana para dotar a la Generalitat catalana de una financiación singular y alerta de que puede comprometer el principio de "solidaridad" así como la autonomía financiera del Gobierno Central.

NO ES "VEROSIMIL" QUE BENEFICIE A TODOS

"La pretensión de que puede ser beneficioso para todas las partes no es verosímil", indica el texto, invalidando el argumento ofrecido por el Gobierno y el partido, que defendió el acuerdo afirmando que será positivo no solo para Cataluña sino para el resto de territorios.

Sostiene además que el modelo "debe negociarse de manera multilateral entre el Estado y las comunidades autónomas que integran el sistema común de financiación autonómica". Se opone además a que el sistema incorpore el "principio de ordinalidad", tal como indica el acuerdo PSC-ERC.

"La traducción práctica del principio de ordinalidad es que debe mantenerse el orden entre recaudación per cápita y gasto per cápita de las Comunidades Autónomas. Dicho de otra manera, el Gobierno de una comunidad autónoma que sea (por ejemplo) la tercera en recaudación per cápita deberá ser también el tercero en recursos per cápita", indica.

LA BILATERALIDAD LLEVA A "ARBITRARIEDADES"

En la misma línea, otra enmienda presentada por militantes de Zaragoza y unificada con otra de Asturias, rechaza de plano la financiación acordada "en marcos bilaterales" porque "vulnera irremediablemente la igualdad y la cohesión".

Además, solo consideran admisibles las "singularidades" que afecten al coste real por persona en la prestación de servicios públicos, siempre y cuando sea acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Otra clase de 'singularidades' solo obedecen a arbitrariedades derivadas de acuerdos políticos bilaterales que conducen directamente a la desigualdad y al privilegio", advierten.

PRINCIPIO DE ORDINALIDAD

Otras enmiendas presentadas por las federaciones de León, Pontevedra, Toledo y Madrid, piden eliminar la propuesta de la dirección nacional del PSOE en la que reclaman un nuevo sistema de financiación autonómica que compatibilice la "multilateralidad y la bilateralidad" y la "federalización" de la Agencia Tributaria.

En la propuesta inicial, Ferraz habla de federalizar la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las comunidades autónomas y desplegar una estrategia en red con las haciendas autonómicas.