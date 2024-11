Camarero replica a Ribera que "tiene muchas explicaciones que dar" como "responsable de la CHJ y la Aemet"

La portavoz del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha indicado este miércoles a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a partir de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la dana, que "tiene muchas explicaciones todavía que dar como responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y como responsable de la Aemet --Agencia Estatal de Meteorología)" respecto a la dana del 29 de octubre y "no quitarse las culpas de encima".

La responsable autonómica, que se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa ofrecida este miércoles para informar de las actuaciones realizadas para la recuperación de las zonas afectadas por la dana, ha asegurado que la CHJ y la Aemet son los organismos "que tienen que dar los avisos", tras lo que ha apuntado que "por lo tanto, si no se dan los avisos, no se pueden conocer esos avisos".

Susana Camarero ha descartado, en alusión a críticas de Ribera y también de la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la gestión de la dana por parte de la Generalitat, "entrar, como hacen las ministras, a intentar sacar rédito electoral de una catástrofe natural como la que estamos viviendo".

Tras ello, ha instado a ambas a "de verdad, ayudar a las zonas afectadas" por las inundaciones en la provincia de Valencia. "No pido ayuda a la Generalitat", sino que "ayuden a las zonas afectadas, a los alcaldes, a las alcaldesas, a los vecinos a superar esta situación, a la recuperación y a la reconstrucción" de esos entornos, ha subrayado.

Respecto a Teresa Ribera, la consellera ha asegurado que la ha visto "muy nerviosa" y ha aludido a información facilitada por la Aemet el 29 de octubre. "Aemet a mediodía dijo que las lluvias se movían hacia el norte, el responsable de Aemet en la Comunitat Valenciana dijo que se iban hacia Cuenca y, por lo tanto, que había pasado lo peor a mediodía y que desde las seis de la tarde acabaría este fenómeno", ha expuesto.

A su vez, ha señalado que "Teresa Ribera tendrá que explicar y decir por qué no conocimos durante dos horas y media qué estaba pasando con el barranco del Poyo, por qué cuando empieza a crecer no hay ninguna información, ninguna llamada, ni por parte de Ribera ni por parte de la CHJ, ni en el Cecopi ni fuera del Cecopi, que avisase de la situación" de esa rambla, "la que lleva al desastre de no solamente de Chiva sino de toda l'Horta Sud".

"Por lo tanto, tiene muchas explicaciones que dar y no quitarse las culpas de encima", ha insistido Camarero respecto a la titular para la Transición Ecológica. Igualmente, ha considerado que esta ministra "no ha dicho la verdad en sede parlamentaria respecto a las obras del barranco del Poyo". Ribera ha asegurado que en marzo y junio de 2024 la Generalitat pidió más tiempo para terminar las obras en esa rambla.

"Ribera ha llegado a acusar al presidente --Mariano-- Rajoy de no haber acometido las obras en el barranco del Poyo. Y lo que se puede demostrar es que la normativa que se establece por parte del presidente --José Luis Rodríguez-- Zapatero en 2010 la cumple el presidente Rajoy. Hace su plan de gestión de riesgos de inundación tal y como establece esa normativa", ha manifestado Camarero.

La portavoz del Consell ha agregado que "después de ese plan de riesgos de inundación se tiene que hacer un análisis del coste-beneficio" y ha destacado que Rajoy lo encargó, pero ha matizado que "cuando llega ese análisis se produce la moción de censura del año 2018" contra este presidente del Gobierno, por lo que ha remarcado que no estuvo a su disposición "realizarlo y hacer el seguimiento".

Susana Camarero ha añadido que esa era ya una cuestión del "nuevo presidente, Pedro Sánchez". "Por lo tanto, si desde 2018 se cuenta con ese análisis de coste-beneficio y desde ese año se podían haber hecho todas las obras en el barranco del Poyo, ¿a quién hay que preguntar por qué no se han hecho?", ha subrayado.

"PREGUNTAR A PEDRO SÁNCHEZ"

"Habrá que preguntar a Pedro Sánchez y al resto de sus ministras por qué no han hecho esas obras", ha agregado. "La pregunta es qué ha hecho el Gobierno de España, qué ha hecho Sánchez desde este momento", ha apostillado.

Camarero, que ha apuntado que también se tenía desde 2018 "declaración ambiental positiva" para esos trabajos, ha insistido en que había "obras que estaban previsto acometer por parte de la Confederación --Hidrográfica del Júcar-- que no se han acometido".

Así, ha hablado de actuaciones en "el barranco de la Saleta", de "derivación y drenaje en Quart de Poblet", de "actuación de adecuación y encauzamiento en el casco urbano de Aldaia, del drenaje de los caudales del barranco del Poyo" y de la "adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo en la vertiente de l'Albufera".

Susana Camarero ha añadido que "en el seguimiento del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones, en los años 2022 y 2023, la Confederación Hidrográfica del Júcar admite que el proyecto no cuenta con informe definitivo de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje de la Generalitat Valenciana, que llegó a solicitar el soterramiento de la infraestructura en todo el tramo de vía verde para evitar el impacto sobre el paisaje de la huerta de Valencia".

"PARA EVITAR ESTE DESBORDAMIENTO"

"Esto es lo que pasó con el barranco del Poyo", ha concluido la portavoz del Consell. "No se hicieron, no se acometieron las obras que se tendrían que haber acometido para evitar este desbordamiento y tampoco se limpiaron los cauces de los barrancos", ha destacado, tras lo que ha aludido a "la cantidad de cañas y de basura que esos barrancos han arrastrado en esta riada del día 29" de octubre.