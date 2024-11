Scariolo: “Tenemos que asegurar la clasificación"

Guadalajara, 18 nov (EFE).- “Tenemos que asegurar la clasificación”, ha afirmado Sergio Scariolo, seleccionador nacional de Baloncesto Masculino, en Guadalajara, donde se encuentra concentrado con la selección.

El combinado español se medirá a Eslovaquia este viernes en Bratislava y el lunes 25 de noviembre en Ourense, para intentar encarrilar su clasificación.

“Es una ventana muy importante, con un nivel de urgencia entre especial y atípico, porque normalmente tenemos un poco más clara la clasificación, pero en este caso no la tenemos ni mucho menos asegurada”, ha expresado esta tarde Scariolo.

En efecto, de estos dos partidos dependerá buena parte de las opciones de estar el verano que viene en el campeonato de Europa, “tenemos que prepararnos bien para poder competir”, ha abundado el técnico italiano.

Para el seleccionador las Ventanas FIBA son “no tanto de reivindicación, aunque sí de ambición y de competitividad".

Cada vez hay menos jugadores ‘seleccionables’ que participan en las Ventanas FIBA con España y otras selecciones de baloncesto, "conocemos la dificultad, pero también tenemos fuerzas frescas que empujan desde atrás”, observa Sergio Scariolo.

“Algunos están ganando minutos significativos, otros están a punto de hacerlo -ha expresado-, no hay ninguna duda de que entre empezar a jugar algún minuto y jugarse los balones importantes, en un cuarto de una competición de alto nivel, hay un trecho muy grande”.

El técnico italiano ha querido dar las gracias a los entrenadores que están dando oportunidades a estos jugadores, a los clubes que están apostando por ellos. "Creo que se lo están mereciendo, están respondiendo de una manera satisfactoria, tendrán que seguir y ser ambiciosos y saber que nadie le va a regalar nada”.

“Tenemos que confiar plenamente en la gente, no podemos confiar a medias -ha concluido el seleccionador nacional-, después ganaremos, o no ganaremos, pero las decisiones se toman en el momento que hay que tomarlas, no hay que mirar hacia atrás”.

“Es más importante, aunque pueda faltar un poco de talla o de talento, apostar por los que realmente están jugando, con más rotaciones, con más ritmo de competición y esto casi siempre, prácticamente siempre, nos ha dado la razón”. EFE

