Fisac: Hemos desaparecido desde el primer minuto

Valencia, 15 nov (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfi Fisac, aseguró este viernes, tras la derrota de su equipo por 111-82 en la cancha del Valencia Basket que su equipo no fue capaz de competir con el Valencia Basket en ningún momento.

“La valoración es sencilla. Desde el principio su empuje, su energía, su defensa, su correr el campo ha sido superior al nuestro. En ningún momento hemos sabido contrarrestarlos hemos desaparecido desde el primer minuto”, lamentó el técnico en la sala de prensa.

“No voy a entrar en si estamos cansados o no, pero he visto a un equipo que tenia un grado de energía muy superior al nuestro y otro que no era capaz de hacer un balance defensivo”, añadió.

El técnico señaló que cuando “hay tanta diferencia de lo que ha jugado un equipo al otro” no hay que buscar demasiadas explicaciones. “Cualquier excusa sería engañaros y engañarnos, han sido absolutamente superiores, especialmente en el uso de su físico”, añadió.

Fisac dijo que jugar el domingo contra el Baskonia “es lo que ha decidido la acb” y se tienen que adaptar aunque señaló que en esos partidos es clave el aspecto físico y el equipo vasco es especialmente bueno en esa faceta. EFE