Tres acusados de golpear mortalmente a Samuel Luiz: desde arrepentimiento a defender su inocencia

Tres acusados de golpear mortalmente a Samuel Luiz, Diego M.M., Alejandro F.G. y Kaio A.S.C., han declarado este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña mostrando arrepentimiento los dos primeros y con un tercero exculpándose y culpando a los otros dos.

"La imagen que tengo es estar golpeando a Samuel", ha admitido Diego M.M. sobre la madrugada del 3 de julio de 2021 en una declaración solo a preguntas de su abogado, haciéndolo, por momentos, entre lágrimas.

"Quiero pedir perdón a la familia, esto empezó por mi culpa", ha dicho en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, con Tribunal del Jurado y después de que la agresión comenzase al pensar él que Samuel le estaba grabando cuando realmente estaba haciendo una videollamada.

"No recuerdo" ha sido una de las expresiones más repetidas por este acusado del que testigos han afirmado que llegó a decir a la víctima "te voy matar". "No sé si patadas y puñetazos, no tengo nada continuo", ha relatado sobre ese día.

Para él, como para su exnovia, Catherine S.B., a la que se considera la persona que apartó a la amiga de Samuel cuando trató de ayudar, se piden 25 años de prisión por delito de asesinato con ensañamiento y alevosía y la agravante de discriminación por orientación sexual de la víctima.

"NO LANCÉ PUÑETAZOS"

Para Alejandro F.G., que como el anterior ha alegado consumo de alcohol, y también en su caso drogas, se reclaman 22 años por el delito de asesinato. "En ningún momento le lancé puñetazos", ha manifestado para rechazar, además, que supiese artes marciales o hacer la técnica del 'mataleón', que se le atribuye.

Esto en un relato con alusión a su "arrepentimiento" y en el que ha reconocido que intervino al actuar de forma "instintiva" y pensar que alguien se estaba peleando con su amigo, Diego M.M.

"Solo forcejeamos unos segundos, no lo intenté ahogar ni lo estrangulé", ha indicado para sentenciar que si se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, en relación a los distintos momentos en que según las acusaciones se produjo la agresión, "la hubiera intentado parar". "Creo que Samuel no murió por mi culpa", ha argumentado además.

UN ACUSADO CULPA A LOS ANTERIORES

A su vez, Kaio A.S.C., para el que se reclaman 27 años por asesinato y robo del móvil de Samuel, ha limitado su intervención el día de los hechos a un intento de separar a los dos anteriores, a los que ha situado en la agresión.

"Nunca lo toqué", ha asegurado para rechazar que, como sostienen policías que visionaron imágenes o algunos testigos, lanzase una patada. Esto en una declaración en la que se ha mostrado sereno y en la que únicamente se le vio emocionado cuando habló de las peticiones que hizo a conocidos y no conocidos para que hablasen bien de él en redes sociales cuando se le vinculaba con los hechos.

"Yo siempre estuve más alejado", ha dicho en un relato de los hechos en los que admitió que cogió un móvil, sin saber que era de la víctima, y que se enteró de ello por "las noticias".

VALORACIÓN DE LOS ABOGADOS

Al término de sus declaraciones, sus letrados, a preguntas de los periodistas, se han mostrado satisfechos. "Ha relatado sin ningún tipo de cortapisa lo que él vio y vivió esa noche", ha indicado el abogado de Diego M.M., que rechazó que buscase "exculparse".

En la misma línea, el letrado de Alejandro F.G. ha señalado que su cliente ha expuesto su versión de lo sucedido "de manera coherente con la prueba". "Un relato de hechos diametralmente opuesto al que defienden las acusaciones", ha apuntado.

La defensa de Kaio A.S.C., por su parte, ha considerado que los tres procesados que han intervenido en esta jornada "han dicho la verdad". "Se ha reconocido la implicación de nuestro cliente en la apropiación de un teléfono que no en el robo", ha remarcado.

PETICIÓN DE PENAS

Ahora, el juicio llega esta semana a su final. Lo hará después de que este jueves las partes personadas -- Fiscalía, acusación particular, la familia, y la popular, ejercida por el colectivo LGTBI Alas Coruña, además de las defensas -- comuniquen si elevan o no a definitivas sus peticiones, de condena en unos casos y de absolución en otros.

Después, vendrá la exposición de informes de las acusaciones y el viernes los de las defensas, con entrega del objeto del veredicto al jurado el lunes que deberá determinar la culpabilidad o no de cada uno de los acusados.

Y es que los peritos confirmaron en el juicio que Samuel murió por "múltiples golpes", por "lesiones acumulativas" y no por un solo golpe mortal.