Sara Baras: "Cádiz es parte de mi piel"

Cádiz, 19 mar (EFE).- La bailaora Sara Baras ha sumado este jueves a los múltiples reconocimientos que ha recibido en sus 30 años sobre los escenarios el de ser Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz, un título que ha agradecido porque "Cádiz es parte de mi piel".

"Todo lo que soy es gracias a esta tierra", una tierra que tiene en su brisa "algo mágico que no se explica, pero que se siente", ha dicho emocionada Sara Pereyra Baras, Sara Baras, en su discurso en el acto de entrega de las Medallas de la Provincia celebrado en la Diputación Provincial de Cádiz, que hoy celebra el Día de la Provincia.

Sara Baras ha celebrado la energía de su tierra en un acto en el que se ha puesto en valor el trabajo para afrontar los días más duros de la provincia, cuando a finales de enero un tren de borrasca obligó a evacuar de distintas localidades, especialmente de Grazalema, a más de 8.000 personas, y provocó una infinidad de inundaciones y daños.

Los momentos más difíciles "nos recuerdan la fuerza y el corazón de esta tierra", ha dicho Sara Baras, en un acto en el que se han concedido las Medallas de la Provincia, entre otros, a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (EMA) de la Junta de Andalucía, las brigadas provinciales de carreteras y a los pueblos de Zahara de la Sierra y Ronda, que acogieron a los miles de desplazados de la localidad de Grazalema, por el trabajo que realizaron aquellos días.

Sara Baras ha recordado que nació en 1971 en Cádiz "con el reflejo de los ladrillos coloraos (del Gran Teatro Falla) atravesando las calles" y donde la escuela de baile de su madre fue, como para muchas niñas, su "refugio".

"La técnica vino después", ha contado, para destacar que antes aprendió el baile "de forma natural, como un juego".

"Dicen que nadie es profeta en su tierra, yo no estoy de acuerdo", ha comentado tras recordar que su provincia le ha otorgado reconocimientos como la Medalla de Oro de la Provincia de Cádiz, Hija Predilecta de la ciudad de Cádiz, Medalla de Oro de Andalucía; títulos a los que se suma la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, varios Premios Max, o el Premio Nacional de Danza, entre otros galardones.

Sara Baras ha asegurado que recibe esta nueva distinción "con humildad, orgullo y un amor inmenso" , se lo ha dedicado a su padre, Cayetano Pereyra, fallecido en 2022, y lo ha querido compartir con su familia, con su compañía, que cumple 25 años, y con los flamencos.

También con la asociación 'Mi princesa Rett', de la que es madrina y que trata de apoyar a las niñas afectadas por esta enfermedad. EFE

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