Un militante del PSOE denuncia una agresión de un integrante de listas de Vox en Zamora

Zamora, 19 mar (EFE).- Un militante del PSOE de Tábara (Zamora) ha denunciado la supuesta agresión sufrida por un integrante de listas de Vox que le ha llevado a ser tratado por las lesiones sufridas en el hospital Virgen de la Concha de Zamora al que fue trasladado desde esa localidad zamorana tras el incidente sufrido el miércoles por la tarde.

Los hechos los ha dado a conocer el secretario de Organización del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez, que en declaraciones a EFE ha indicado que la víctima, que además tiene una discapacidad física, paseaba con su madre de avanzada edad por la travesía del pueblo, cuando el agresor, al parecer, le tiró a la cuneta y le dio patadas.

Gómez ha indicado que el PSOE se personará en la denuncia, ha hecho una "condena muy firme" de lo ocurrido y ha lamentado que se esté alterando la convivencia en este municipio zamorano en el que otros integrantes del PSOE ya han recibido insultos en las calles y en los plenos, según le ha trasladado el alcalde socialista de Tábara, Antonio Juárez.

El propio Juárez estuvo con la víctima en el hospital Virgen de la Concha al que fue trasladado tras la agresión y del que recibió el alta sobre la una de la madrugada de este jueves, aunque esta mañana ha tenido que regresar porque le sangraba un oído, ha precisado el secretario de Organización del PSOE de Zamora.

"Al final, el discurso del odio cala", ha declarado Iñaki Gómez, que ha precisado que además de la denuncia de la víctima, el PSOE tiene intención de personarse en la causa por los hechos como acusación particular y espera que el Ministerio Fiscal también intervenga en la judicialización de la agresión.

Gómez ha explicado que el supuesto agresor también profirió amenazas a la víctima, a la que en ocasiones anteriores también se había dirigido mediante mensajes de Whatsapp con amenazas.

Ha precisado que el agresor es un hombre que se ha presentado por Vox en listas municipales, no en Tábara, pero sí en otra localidad de la provincia de Zamora.

Por su parte, el secretario general del PSOE CyL, Carlos Martínez, ha condenado estos hechos que en los que un militante de su partido ha sido "brutalmente agredido por una cuestión ideológica" y ha llamado al resto de representantes políticos a una reflexión para bajar la crispación y recuperar el diálogo con herramienta para solucionar los problemas.

Martínez ha trasladado todo su apoyo al militante socialista agredido, ha pedido que caiga todo el peso de la ley para los agresores y ha reflexionado sobre la necesidad de intentar lograr un "cortafuegos a aquellos postulados que defienden la violencia como camino a resolver cualquier tipo de problemática".EFE