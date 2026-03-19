Espana agencias

Un militante del PSOE denuncia una agresión de un integrante de listas de Vox en Zamora

Guardar

Zamora, 19 mar (EFE).- Un militante del PSOE de Tábara (Zamora) ha denunciado la supuesta agresión sufrida por un integrante de listas de Vox que le ha llevado a ser tratado por las lesiones sufridas en el hospital Virgen de la Concha de Zamora al que fue trasladado desde esa localidad zamorana tras el incidente sufrido el miércoles por la tarde.

Los hechos los ha dado a conocer el secretario de Organización del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez, que en declaraciones a EFE ha indicado que la víctima, que además tiene una discapacidad física, paseaba con su madre de avanzada edad por la travesía del pueblo, cuando el agresor, al parecer, le tiró a la cuneta y le dio patadas.

Gómez ha indicado que el PSOE se personará en la denuncia, ha hecho una "condena muy firme" de lo ocurrido y ha lamentado que se esté alterando la convivencia en este municipio zamorano en el que otros integrantes del PSOE ya han recibido insultos en las calles y en los plenos, según le ha trasladado el alcalde socialista de Tábara, Antonio Juárez.

El propio Juárez estuvo con la víctima en el hospital Virgen de la Concha al que fue trasladado tras la agresión y del que recibió el alta sobre la una de la madrugada de este jueves, aunque esta mañana ha tenido que regresar porque le sangraba un oído, ha precisado el secretario de Organización del PSOE de Zamora.

"Al final, el discurso del odio cala", ha declarado Iñaki Gómez, que ha precisado que además de la denuncia de la víctima, el PSOE tiene intención de personarse en la causa por los hechos como acusación particular y espera que el Ministerio Fiscal también intervenga en la judicialización de la agresión.

Gómez ha explicado que el supuesto agresor también profirió amenazas a la víctima, a la que en ocasiones anteriores también se había dirigido mediante mensajes de Whatsapp con amenazas.

Ha precisado que el agresor es un hombre que se ha presentado por Vox en listas municipales, no en Tábara, pero sí en otra localidad de la provincia de Zamora.

Por su parte, el secretario general del PSOE CyL, Carlos Martínez, ha condenado estos hechos que en los que un militante de su partido ha sido "brutalmente agredido por una cuestión ideológica" y ha llamado al resto de representantes políticos a una reflexión para bajar la crispación y recuperar el diálogo con herramienta para solucionar los problemas.

Martínez ha trasladado todo su apoyo al militante socialista agredido, ha pedido que caiga todo el peso de la ley para los agresores y ha reflexionado sobre la necesidad de intentar lograr un "cortafuegos a aquellos postulados que defienden la violencia como camino a resolver cualquier tipo de problemática".EFE

Últimas Noticias

2-3. España vence a Portugal con doblete de Vane SotelO

Infobae

Sara Baras: "Cádiz es parte de mi piel"

Infobae

0-1. El Rayo se mete en cuartos en Europa 25 años después tras eliminar al Samsunspor

Infobae

El Betis, que se medirá al Braga, superó una de dos eliminatorias ante rivales portugueses

Infobae

Fiorentina, Palace, AZ, Shakhtar, Estrasburgo, Mainz y AEK Atenas, junto al Rayo a cuartos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las nuevas cámaras con IA

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

Los problemas del portaaviones más grande del mundo: los tripulantes no tienen camas para dormir y hay 600 inodoros obstruidos

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

Encuentran el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid