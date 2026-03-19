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El Betis, que se medirá al Braga, superó una de dos eliminatorias ante rivales portugueses

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Sevilla, 19 mar (EFE).- El Betis, que este jueves remontó con un contundente 4-0 al Panathinaikos griego el 1-0 que encajó en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, se medirá en cuartos con el Sporting de Braga portugués y mantiene un balance equilibrado en las dos eliminatorias europeas disputadas frente a rivales lusos.

El Sporting de Braga eliminó al Ferencvaros húngaro al vencer por 4-0 en su campo remontar así el 2-0 cosechado en Budapest, en un encuentro adelantado a la jornada del jueves para evitar la coincidencia con el encuentro del mismo torneo que se celebrará en la vecina Oporto.

En la primera ronda de la edición 1982/83 de la Copa UEFA, el Betis perdió sus partidos contra el Benfica por idéntico marcador de 2-1: con goles de Nené, Padinha y el verdiblanco Diarte en Lisboa y por la remontada al tanto inicial de Poli Rincón que firmaron en el Benito Villamarín Carlos Manuel y el propio Nené.

La temporada pasada, en los octavos de final de la Liga Conferencia, frente al Vitoria de Guimaraes, el conjunto verdiblanco empató la ida en casa (2-2: marcaron los locales Bakambu e Isco y los visitantes Joao Mendes y Nelson Oliveira) pero golearon en Portugal por 0-4, gracias a Bakambu (2), Antony e Isco.

En la fase de grupos de la Liga Europa 2013/14, Betis y Vitoria de Guimaraes también se enfrentaron con dos triunfos por la mínima para los verdiblancos: con gol de Vadillo en Sevilla y gracias a un tanto de Chuli en Portugal. EFE

lhg/cb/ism

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