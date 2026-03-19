2-3. España vence a Portugal con doblete de Vane SotelO

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- España se impuso este jueves a Portugal (2-3) en un partido amistoso con un significado especial para la capitana española, Vane Sotelo, que cumplió 100 encuentros con la camiseta de la selección.

Sotelo, que se unió así a un grupo exclusivo en el que sólo figuraban Anita Luján y Peque, celebró el hito a lo grande marcando dos tantos que elevan su cuenta goleadora hasta los 97, consolidándola como una de las máximas referencias ofensivas de la selección.

El encuentro, disputado y de alto ritmo, sirvió también como puesta en marcha del nuevo ciclo de la selección española de cara al Europeo 2027, con jugadoras conocidas y algunas incorporaciones recientes.

Una de las novedades fue Laura Sánchez, que pese a su reciente llegada ya cuenta con experiencia mundialista. Sánchez abrió el marcador con un disparo desde el borde del área tras un saque de banda, adelantando a España y dando tranquilidad a las dirigidas por Clàudia Pons.

Portugal, sin embargo, no tardó en reaccionar y comenzó a ganar terreno con el paso de los minutos. En el minuto 19, Carolina Pedreira, del Poio Pescamar, igualó el encuentro con un potente disparo a la escuadra, superando a la portera española Elena.

La réplica española no se hizo esperar. A nueve segundos del descanso, Vane Sotelo aprovechó una contra para marcar su gol número 96, y en el inicio de la segunda mitad amplió la ventaja con una falta directa, mostrando su capacidad para decidir en momentos clave.

Portugal acortó distancias en la segunda parte a través de Catarina Lopes, en otra jugada a balón parado, pero España supo mantener la ventaja y controlar los últimos minutos del partido, incluyendo situaciones de juego de cinco planteadas por las portuguesas. La selección española demostró solidez defensiva y capacidad para manejar los momentos críticos del encuentro.

Con este resultado, España refuerza su preparación de cara a los compromisos internacionales de los próximos años y permite a la selección consolidar el nuevo ciclo que empezará con el Europeo de 2027, aunque antes jugará el sábado con las portuguesas otra vez.

- Ficha técnica:

2 - Portugal: Alexandra Melo, Kika, Kaká, Ana Azevedo y Lidia Moreira. También jugaron: Inés Matos, Dricas, Angelica Alves, Janice Silva, Fifó, Catarina Lopes, Carolina Pedreira, Mariana Marques y María Odete Rocha.

3 - España: Elena, Antía Pérez, Irene Samper, Albita e Irene Córdoba. También jugaron: Cecilia, Èlia, Patricia Ortega, Laura Sánchez, Clau López, Martita, Vane Sotelo, Judith, Laura Uña, María Sanz y Cristina.

Árbitros: Rita Ferraz y Joao Sinval. Portugal.

Goles. 0-1, m.5: Laura Sánchez. 1-1, m.19: Carolina Pedreira. 1-2, m.20: Vane Sotelo. 1-3, m.27: Vane Sotelo. 2-3, m.32: Catarina Lopes.

EFE

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