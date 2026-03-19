Espana agencias

2-3. España vence a Portugal con doblete de Vane SotelO

Guardar

Redacción deportes, 19 mar (EFE).- España se impuso este jueves a Portugal (2-3) en un partido amistoso con un significado especial para la capitana española, Vane Sotelo, que cumplió 100 encuentros con la camiseta de la selección.

Sotelo, que se unió así a un grupo exclusivo en el que sólo figuraban Anita Luján y Peque, celebró el hito a lo grande marcando dos tantos que elevan su cuenta goleadora hasta los 97, consolidándola como una de las máximas referencias ofensivas de la selección.

El encuentro, disputado y de alto ritmo, sirvió también como puesta en marcha del nuevo ciclo de la selección española de cara al Europeo 2027, con jugadoras conocidas y algunas incorporaciones recientes.

Una de las novedades fue Laura Sánchez, que pese a su reciente llegada ya cuenta con experiencia mundialista. Sánchez abrió el marcador con un disparo desde el borde del área tras un saque de banda, adelantando a España y dando tranquilidad a las dirigidas por Clàudia Pons.

Portugal, sin embargo, no tardó en reaccionar y comenzó a ganar terreno con el paso de los minutos. En el minuto 19, Carolina Pedreira, del Poio Pescamar, igualó el encuentro con un potente disparo a la escuadra, superando a la portera española Elena.

La réplica española no se hizo esperar. A nueve segundos del descanso, Vane Sotelo aprovechó una contra para marcar su gol número 96, y en el inicio de la segunda mitad amplió la ventaja con una falta directa, mostrando su capacidad para decidir en momentos clave.

Portugal acortó distancias en la segunda parte a través de Catarina Lopes, en otra jugada a balón parado, pero España supo mantener la ventaja y controlar los últimos minutos del partido, incluyendo situaciones de juego de cinco planteadas por las portuguesas. La selección española demostró solidez defensiva y capacidad para manejar los momentos críticos del encuentro.

Con este resultado, España refuerza su preparación de cara a los compromisos internacionales de los próximos años y permite a la selección consolidar el nuevo ciclo que empezará con el Europeo de 2027, aunque antes jugará el sábado con las portuguesas otra vez.

- Ficha técnica:

2 - Portugal: Alexandra Melo, Kika, Kaká, Ana Azevedo y Lidia Moreira. También jugaron: Inés Matos, Dricas, Angelica Alves, Janice Silva, Fifó, Catarina Lopes, Carolina Pedreira, Mariana Marques y María Odete Rocha.

3 - España: Elena, Antía Pérez, Irene Samper, Albita e Irene Córdoba. También jugaron: Cecilia, Èlia, Patricia Ortega, Laura Sánchez, Clau López, Martita, Vane Sotelo, Judith, Laura Uña, María Sanz y Cristina.

Árbitros: Rita Ferraz y Joao Sinval. Portugal.

Goles. 0-1, m.5: Laura Sánchez. 1-1, m.19: Carolina Pedreira. 1-2, m.20: Vane Sotelo. 1-3, m.27: Vane Sotelo. 2-3, m.32: Catarina Lopes.

EFE

1010552

jmd/ism

Últimas Noticias

Un militante del PSOE denuncia una agresión de un integrante de listas de Vox en Zamora

Infobae

Sara Baras: "Cádiz es parte de mi piel"

Infobae

0-1. El Rayo se mete en cuartos en Europa 25 años después tras eliminar al Samsunspor

Infobae

El Betis, que se medirá al Braga, superó una de dos eliminatorias ante rivales portugueses

Infobae

Fiorentina, Palace, AZ, Shakhtar, Estrasburgo, Mainz y AEK Atenas, junto al Rayo a cuartos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las nuevas cámaras con IA

Las nuevas cámaras con IA de la DGT son capaces de multarte por cosas que antes no se podían demostrar: dónde se ubican y cómo evitar las sanciones

Los problemas del portaaviones más grande del mundo: los tripulantes no tienen camas para dormir y hay 600 inodoros obstruidos

La propaganda yihadista llega a los más jóvenes en España: la mitad de los detenidos en 2025 tenían menos de 25 años y 13 eran menores de edad

Metro Madrid anuncia la novedad de la L6 con la automatización y le llueven las críticas: “Se pierden frecuencias y calidad y se vende como una mejora”

Encuentran el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona

ECONOMÍA

Encierran en una vivienda okupada

Encierran en una vivienda okupada de Salamanca a una mujer con discapacidad durante cuatro meses para quedarse con su pensión

Tormenta energética en Europa: el encarecimiento del gas por el conflicto en Oriente Medio anticipa un aumento de la inflación y enfría su economía

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

DEPORTES

Rafael Jódar y su histórica

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid