Sábado, 9 de noviembre de 2024

Madrid, 8 nov (EFE).-

TEMPORAL INUNDACIONES - Valencia - Una marea humana y material de emergencia afronta el fin de semana con el reto de avanzar en la recuperación de la zona cero de la dana que asoló Valencia hace once días y de encontrar más personas desaparecidas, todo ello en medio de un 'ejército' de voluntarios, una ingente cantidad de ayuda solidaria y el eco incesante de la polémica política en torno a la gestión de aquel fatídico 29 de octubre.

TEMPORAL INUNDACIONES - Valencia - Cerca de 40 organizaciones sociales, cívicas y sindicatos de izquierda de la Comunitat Valenciana celebran una manifestación en protesta por la gestión de la dana y con el lema "Mazón dimisión", en alusión al president de la Generalitat, que saldrá desde la plaza del Ayuntamiento y recorrerá varias calles del centro hasta llegar al Palau de la Generalitat, y para la que los organizadores han pedido a los manifestantes que marchen en silencio.

ANA PONTÓN (ENTREVISTA) - Madrid - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que “el mínimo respeto a todas las personas afectadas, el mínimo respeto a la verdad y el mínimo respeto al pueblo valenciano, nos dice que tienen que asumirse responsabilidades políticas” por la dana.

DÍA MEMORIA - Vitoria - La Delegación del Gobierno en el País Vasco, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, el Ayuntamiento de Vitoria y dirigentes del PP vasco celebran en la capital alavesa el Día de la Memoria, mientras que el Gobierno y el Parlamento vascos lo harán el domingo al tener visiones divididas sobre el relato de los años del terrorismo en Euskadi.

CINE FESTIVAL - Sevilla - El actor estadounidense Johnny Depp es este sábado el protagonista del Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde presenta su segunda pelicula como director, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', que trata de las 72 horas que el artista italiano Amedeo Modigliani pasa en un París desgarrado por la Primera Guerra Mundial.

FÚTBOL REAL SOCIEDAD-BARCELONA - Barcelona - Entrenamiento del Barcelona y rueda de prensa posterior de su entrenador, Hansi Flick, previos al encuentro liguero del domingo próximo frente a la Real Sociedad.

FÚTBOL RCD MALLORCA-ATLÉTICO MADRID - Majadahonda (Madrid) - Entrenamiento del Atlético de Madrid y rueda de prensa posterior del técnico rojiblanco, Diego Simeone, previos al encuentro liguero del domingo próximo frente al RCD Mallorca.

