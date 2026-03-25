Loic Williams jugará la próxima temporada en el Colorado Rapids estadounidense

Granada, 25 mar (EFE).- El central Loic Williams, con contrato en vigor con el Granada, jugará a partir de la próxima temporada en el Colorado Rapids, equipo de la MSL estadounidense, según el acuerdo de traspaso alcanzado entre ambas entidades, informó este miércoles el club andaluz.

El futbolista nacido en Valencia hace 24 años, de padre congoleño y madre española, llegó al Granada en el verano de 2024 procedente del Tenerife y desde entonces ha jugado 62 partidos oficiales con la elástica granadinista, 57 en LaLiga Hypermotion y otros cinco en la Copa del Rey.

El central ha sido un jugador muy usado por todos los entrenadores que han pasado por el Granada, con el que tenía contrato en vigor, y su buen hacer le ha valido el traspaso a la MSL estadounidense.

Loic Williams permanecerá en la disciplina granadinista hasta que finalice la actual campaña, conforme a lo estipulado en las condiciones contractuales del traspaso acordado por ambos clubes. EFE

jag/agr/jl