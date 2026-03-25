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Ascienden a diez los detenidos en la segunda fase de la operación antidroga en Almería

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(Actualiza la NA3263 con el número de detenidos en la operación)

Almería, 25 mar (EFE).- Diez personas han sido detenidas en el marco de la segunda fase de la operación contra el tráfico de drogas desplegada desde primera hora de este miércoles en la comarca almeriense del Mármol, han indicado a EFE fuentes de la investigación.

Este operativo conjunto, en el que participa la Guardia Civil, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, da continuidad a las pesquisas iniciadas el pasado mes de febrero para desarticular a un grupo criminal fuertemente asentado en esta zona de la provincia.

Las actuaciones, que se mantienen bajo estricto secreto de sumario, arrancaron a las seis de la mañana con diversos registros en domicilios particulares de las localidades de Fines, Olula del Río y Macael, además de controles a vehículos y camiones en los accesos a los municipios.

Parte de los arrestados en esta jornada mantienen vínculos familiares directos con Félix, alias 'el Miguelete', considerado el presunto cabecilla de esta red y que ya ingresó en prisión en la primera fase del dispositivo.

Aquel golpe inicial permitió a las fuerzas de seguridad intervenir más de 90 kilos de cocaína, diversas armas de fuego y unos 235.000 euros en efectivo ocultos en trasteros, viviendas y garajes de la comarca.

En febrero, la operación se saldó con once detenciones iniciales, de los cuales el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza a siete de ellos. A todos se les imputan presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. EFE

mma/vg/jlp

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