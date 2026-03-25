Espana agencias

Echenoz, Eimar McBride y Julio Llamazares, escritores destacados de la reanudación del MOT

Guardar

Girona, 25 mar (EFE).- El francés Jean Echenoz, la irlandesa Eimear McBride y el español Julio Llamazares son los escritores más destacados de la segunda semana del festival de literatura MOT, que después del arranque en Olot se establece desde este jueves y hasta el sábado en Girona.

La temática del viaje en las obras literarias se mantiene como eje vertebral en esta reanudación, que cuenta también con otros autores destacados como los catalanes Irene Pujadas y Marc Colell, ganadores de los premios Finestres y Café de Gijón, respectivamente, o la canaria Saray Encinoso.

Las conversaciones con escritores de Girona se concentrarán en la Biblioteca Carles Rahola, mientras que el VerMOT, la cita del mediodía del sábado en un ambiente exterior y relajado, tendrá lugar en la plaza Mercaders.

La clausura del MOT corresponderá el sábado a Jean Echenoz, cuya novela 'Me voy' inspira el lema de la edición de este año. EFE

Últimas Noticias

Desactivada la alerta tras el incendio en una empresa de baterías de litio en Granollers

Infobae

El Govern catalán promete "dejarse la piel" en proteger al bebé maltratado por sus padres

Infobae

La detenida por maltratar a su bebé de un mes es enfermera del Hospital Vall d'Hebron

Infobae

PMcM valora el Real Decreto de la factura electrónica pero pide rapidez y visibilidad del listado de morosos

La organización que agrupa a múltiples sectores insta a acelerar el desarrollo del sistema digital obligatorio para transacciones empresariales y demanda que el registro público de deudores sea accesible y transparente para combatir prácticas de pago abusivas en el sector privado

PMcM valora el Real Decreto

El TC admite a trámite el recurso del PSOE contra la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP

El TC admite a trámite
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Noelia Castillo, la joven que

Noelia Castillo, la joven que se enfrentó a su padre para lograr la eutanasia, se pronuncia a un día de morir: “Mi madre me quiere ver cerrar los ojitos. La respuesta es no”

El PP de Extremadura desmiente “rotundamente” que el pacto con Vox vaya a cerrarse próximamente: “Hemos avanzado mucho, pero queremos darle el mejor futuro a los extremeños”

Una mujer logra que la Audiencia de Barcelona anule la deuda de más de 6.300 euros que debía por un MBA que hizo con EAE Business School

Elisa Mouliaá alega estar de baja por ansiedad y pide suspender su declaración en la querella por presuntas calumnias interpuesta por Íñigo Errejón

España y Estados Unidos se comprometen a mantener una relación de más de 200 años: “Las amistades se forjan en el sacrificio”

ECONOMÍA

El absentismo laboral se dispara:

El absentismo laboral se dispara: 1,6 millones de trabajadores faltan cada día a su empleo y el 23% lo hace sin baja médica

Los viajeros cambian el AVE por el avión para ir de Madrid a Barcelona después de que Renfe, Iryo y Ouigo disparen sus precios un 36%

¿Puede el Gobierno central intervenir el mercado de la vivienda pasando por encima de las comunidades autónomas?

Las ayudas para la reconstrucción tras la DANA impulsan a la Comunidad Valenciana como la región líder en crecimiento este año

En qué comunidades autónomas te puedes deducir los productos sin gluten en la declaración de la renta 2026 si eres celiaco

DEPORTES

Martin Landaluce, la joven perla

Martin Landaluce, la joven perla del tenis español que se formó en la Rafa Nadal Academy

El ‘fair play financiero’ trae de cabeza al FC Barcelona: la situación económica lastra la llegada de fichajes para la próxima temporada

El Santiago Bernabéu entra en el mundo del tenis: se convertirá en pistas para el Mutua Madrid Open

El hijo de Cristiano Ronaldo se entrena con la cantera del Real Madrid: la temporada siguiente podría jugar en el juvenil

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano