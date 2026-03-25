Echenoz, Eimar McBride y Julio Llamazares, escritores destacados de la reanudación del MOT

Girona, 25 mar (EFE).- El francés Jean Echenoz, la irlandesa Eimear McBride y el español Julio Llamazares son los escritores más destacados de la segunda semana del festival de literatura MOT, que después del arranque en Olot se establece desde este jueves y hasta el sábado en Girona.

La temática del viaje en las obras literarias se mantiene como eje vertebral en esta reanudación, que cuenta también con otros autores destacados como los catalanes Irene Pujadas y Marc Colell, ganadores de los premios Finestres y Café de Gijón, respectivamente, o la canaria Saray Encinoso.

Las conversaciones con escritores de Girona se concentrarán en la Biblioteca Carles Rahola, mientras que el VerMOT, la cita del mediodía del sábado en un ambiente exterior y relajado, tendrá lugar en la plaza Mercaders.

La clausura del MOT corresponderá el sábado a Jean Echenoz, cuya novela 'Me voy' inspira el lema de la edición de este año. EFE