Cuatro acusados de matar a Samuel se grabaron con armas y cantando "maricas de mierda"

A Coruña, 30 oct (EFE).- Los cuatro jóvenes acusados del crimen de Samuel Luiz aparecieron en un videoclip propio con armas blancas en el que cantaron una canción cuya letra incluía "maricas de mierda" y repetía de forma continua "dando duro".

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.

Un agente de la Policía Nacional que analizó las imágenes de algunas de las cámaras de la zona y examinó también la información del teléfono de uno de los acusados, Kaio Amaral Silva, ha prestado declaración este jueves.

En su móvil estaba el videoclip de una canción de género trap protagonizada por uno de los menores condenados por este caso y en el que aparecen los cuatro acusados en este proceso con distintas armas, como una navaja automática, una navaja de mariposa, un machete y un bate.

Este documento, de finales de abril, tiene como estribillo continuo "dando duro" e incluye en la letra varias cuestiones violentas como "si te cojo te espabilo fijo", "dando duro que tú te vas para el suelo", "como te pillen se te va a acabar la suerte" o "resolviendo a golpes".

Una de las estrofas contiene "maricas de mierda, están hablando falso", que es precisamente una de las cuestiones que se abordan en este juicio, pues a dos de los acusados, Diego Montaña y Catherine Silva, se les imputa la agravante de agredir a la víctima por su orientación sexual.

Las defensas han insistido durante la sesión que el vídeo se grabó meses antes de los hechos y que el género musical incluye este tipo de cuestiones, que creen que no están relacionadas con la actitud de los procesados.

En el móvil de Kaio Amaral Silva también encontraron mensajes en los que busca "gente que lo secundase en la idea de lavar su imagen" porque en redes sociales "lo acusaban de haber participado en la agresión de Samuel".

"No tengo nada que ver. Las grabaciones me darán la razón de todo lo que digo. No soy homófobo y mucho menos un asesino", dijo en una de sus publicaciones.

Este acusado, en una conversación con Catherine Silva -a la que se refiere como "la que empujó a la chavala (amiga de Samuel)"-, le dice que no tenga "tanta boca" e incluso llega a recomendar a los menores que vayan a declarar voluntariamente, que él ya había ido y no les iba a pasar nada: "No voy a decir nada de nadie (...) que iba borracho y no me acuerdo, que miren las cámaras y ya está", les dijo.

En las imágenes de las cámaras, este agente de la Policía Nacional vio a Alejandro Freire que camuflaba una botella en su chaqueta al salir del pub en el que estaban la noche del crimen, una cuestión que tendrá importancia la semana que viene cuando se aborde el ADN en una de las armas supuestamente utilizadas durante la agresión. EFE

