Espana agencias

Libros infantiles y sus autores en Libros (Teruel) para dinamizar la España vaciada

Guardar

Libros (Teruel), 25 mar (EFE).- LLevar la lectura infantil y juvenil al medio rural es el objetivo de la iniciativa #PueblosQueCuentan que este miércoles ha reunido en el municipio de Libros (Teruel) a 150 niños de tres colegios de Teruel que, por primera vez, han conocido en persona a sus escritores favoritos.

Se trata de la segunda edición de este proyecto, impulsado por el Grupo Planeta, para dinamizar los municipios de la España vaciada y que busca emplazamientos únicos como Libros (Teruel), un pueblo de 102 habitantes que se ha convertido en símbolo de la revitalización cultural tras reunir 60.000 libros donados por toda España en respuesta a una llamada, en 2023, para crear su primera biblioteca.

"Es mi autora favorito y existe", es el testimonio de Isabel, una niña de 6 años que observa asombrada como la escritora Susanna Isern firma uno de los ejemplares de su colección favorita, 'Magic Animals', en esta jornada lúdica que se celebra en la antesala del Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, el próximo 2 de abril.

Y es que los niños de los pueblos de Teruel no tienen las mismas oportunidades de contactar con los escritores de sus libros favoritos como los que residen en ciudades y pueden acceder más fácilmente a ellos en ferias, librerías o actos públicos, en colegios y bibliotecas.

Coinciden en esta idea los creadores de 'Ana Kadabra': el ilustrador David Sierra y el escritor Pedro Mañas, que en estas jornadas lúdicas, en la Plaza de Libros, han sido abordados por decenas de niños decididos a recoger su firma y, a ser posible, un dibujo con dedicatoria.

Mañas reconoce que la jornada de este miércoles, con casetas y talleres donde los niños han hecho su propia feria, es una oportunidad única para conectar con un público entusiasta que, además, les hace llegar argumentos nuevos y personajes que desearían ver en las nuevas historias.

Por su parte, la autora de la saga de 'Magic Animals' cree que los escritores deben adaptar el texto a las nuevas realidades tecnológicas, "de forman que el libro enganche al niño y haga que se olvide un rato de las pantallas".

Isern, al igual de sus colegas de 'Anna Kadabra', reconoce que los niños aportan muchas ideas: "Estos encuentros me retiran del encierro de escribir y hace que vuelva con la creatividad renovada y deseos de sorprenderles".

También la autora Raquel Díaz, autora de 'El caos de beca', ha concitado el interés de los niños que han rodeado su caseta para compartir con ella la experiencia de sus lecturas.

Héctor y Guillermo son algunos de los alumnos que se han acercado a esta jornada con sus colegios, y donde han hecho amuletos personalizados y dibujos sobre sus personajes favoritos.

A Guillermo, a Héctor y a Isabel les gusta leer por muchos motivos: porque les entretiene, les hace felices, les quita el estrés y les relaja, pero también porque les permite desconectar con la realidad y reconocen que, por primera vez, han tenido la oportunidad única de ver en carne y hueso a los autores de sus libros.

La jornada lúdica ha sido clausurada por el alcalde de Libros, Raúl Arana; el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste; el presidente de la Comarca de Teruel, José Herrero y la delegada territorial del Gobierno de Aragón, Rosa María Sánchez.EFE

(foto)

Últimas Noticias

El juez Calama prorroga un mes la instrucción por posible blanqueo de aerolínea Plus Ultra

Infobae

Presidente Cámara de Comercio de Alicante defiende su inocencia en la investigación sobre los bonos comercio

Carlos Baño, principal representante de Facpyme, afirma que nunca ha obtenido beneficios personales ni remuneración durante su gestión en la entidad, y subraya que desconoce los cargos, debido al secreto judicial impuesto en el caso

Presidente Cámara de Comercio de

La comisión del Senado sobre el apagón pasa a conclusiones después de nueve meses

Infobae

Fiscalía recurre la sentencia del Karar para ajustar las multas impuestas y la pena de cárcel de uno de los condenados

El ministerio público solicita recalcular las sanciones económicas bajo parámetros legales y revisar la condena de prisión a uno de los sentenciados, alegando errores en los importes y la duración de la pena determinada por el tribunal

Fiscalía recurre la sentencia del

Barcelona será el puerto de salida de la mayor flotilla hacia Gaza, con más de 100 barcos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La vía judicial urgente fracasa

La vía judicial urgente fracasa y Noelia recibirá la eutanasia mañana: el juzgado dice no ser competente para paralizarla

Aznar responde a Pedro Sánchez: le acusa de mentir con Irak y defiende que su Gobierno actuó “según la información disponible en 2003″

La Audiencia de Barcelona confirma la condena a un exconsejero delegado de Metropolitan por deslealtad y le obliga a indemnizar a la empresa con 203.095 euros

PP y Vox acercan posiciones en el programa en Extremadura para desbloquear el Gobierno de María Guardiola

Un detenido en Palma y dos en Marruecos por presuntamente planear un ataque terrorista “de gran envergadura” en España

ECONOMÍA

Las cuatro comunidades autónomas en

Las cuatro comunidades autónomas en las que sale gratis heredar hasta un millón de euros

Tener una plaza de garaje sube el precio de la vivienda en un 5,9%

Lagarde avisa de que el BCE podría subir tipos si la inflación se aleja del 2% por la guerra en Irán

Si tu contrato de alquiler termina antes del 31 de diciembre de 2027, puedes pedir a tu casero una prórroga: “No se puede negar, pero no es automática”

La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

DEPORTES

El hijo de Cristiano Ronaldo

El hijo de Cristiano Ronaldo se entrena con la cantera del Real Madrid: la temporada siguiente podría jugar en el juvenil

Griezmann, el ‘principito’ del Atlético de Madrid que cambia de reino: le rechazaron en Francia de niño por su estatura y ahora busca cumplir su sueño americano

Joan García habla sobre su convocatoria con la selección y desmiente el interés del Real Madrid en verano: “Tenía claro que mi destino era el Barça”

Nadal se pronuncia sobre la situación de Alcaraz: “No vamos a preocuparnos por dos derrotas”

Natxo González, el deportista que ha surfeado la ola más pesada: sufrió varias conmociones cerebrales y tardó dos años en volver al mar