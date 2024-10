Redondo, sobre la foto de Sánchez y Aldama: "Uno no elige quién le hace una foto, pero sí con quién se sube a un yate"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado sobre la foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', que "uno no elige quién le hace una foto a la salida de un acto, pero sí con quién se sube a un yate".

Así lo ha manifestado la también secretaria de Igualdad de la CEF-PSOE en declaraciones recogidas por Europa Press antes de la XIII edición de Valladolid en Marcha contra el Cáncer, donde ha sido cuestionada por la imagen publicada por 'El Mundo' en la que se ve a Sánchez fotografiado junto a Aldama en un acto del partido en febrero de 2019 cuyo autor es Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

"Yo creo que uno no elige quién le hace una foto a la salida de un acto o a la salida de un evento. Lo que sí que creo, efectivamente, es que uno elige con quién se sube en un yate a pasar parte de sus vacaciones", ha dicho en concreto Redondo, refiriéndose así a la imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narcotraficante Marcial Dorado.

Para Redondo, en una foto como la del yate "hay una intimidad y una amistad" que "no se produce" en el supuesto de una foto hecha con alguien tras un acto. "Yo ayer me hice fotos con muchísima gente y le puedo asegurar que no conozco a la inmensa mayoría", ha agregado, en alusión a las fotos que se hizo el sábado en el marco de la gala de clausura de la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).