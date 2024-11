Baraja: "Giorgi nos ha salvado de perder el partido"

Getafe (Madrid), 27 oct (EFE).- Rubén Baraja, centrocampista del Valencia, aplaudió las intervenciones de su portero Giorgi Mamardashvili durante el choque ante el Getafe y reconoció que el meta georgiano salvó a su equipo de perder el encuentro (al final empataron 1-1).

Mamardashvili se erigió como uno de los grandes protagonistas del duelo con dos intervenciones consecutivas en el tiempo añadido al turco Bertug Yildirim. Sus paradas, probablemente de las más decisivas de la jornada, rescataron un empate para el Valencia en un encuentro en el que los jugadores 'ché', a juicio de Baraja, hicieron un gran esfuerzo para llevarse la victoria.

"Es insuficiente, nos habría gustado ganar el partido. Era difícil, ponían muchos balones al área y la acción del penalti ha sido desgraciada y nos ha privado de conseguir una victoria que habría sido muy trabajada sabiendo que en este tipo de escenarios tendría mucho valor. No estamos contentos con el resultado pero sí por cómo ha competido el equipo", dijo.

"Si ves el partido, ellos han tenido muchos centros al área y estuvimos en disposición de ganar el partido. En ese último arreón, las acciones de Giorgi nos ha salvado de perder el partido. También al menos un punto era de justicia por el trabajo que hicimos. El equipo se esfuerza al máximo, ha tenido esfuerzo y actitud. En este campo es difícil jugar al fútbol, no te dejan casi jugar, es complicado enlazar tres o cuatro pases. El miedo a perder el botín que teníamos nos ha hecho por momentos irnos atrás", añadió.

Cuestionado por el poco juego que generó su equipo, Baraja señaló que si el Valencia hubiese logrado una victoria, se estaría diciendo que el Valencia firmó un duelo "sólido". Sin embargo, lamentó que el penalti en el minuto 90 transformado por Mauro Arambarri privara a sus jugadores de conseguir una victoria.

"Nos habría gustado ganar, hay que ser continúo en esfuerzos y detalles y esa acción aislada nos ha privado de gestionar los minutos finales con victoria. Me quedo con lo positivo, que el equipo compite con sus armas y esfuerzo. Es una señal de que el equipo quiere y que puede cambiar la situación", manifestó.

"La sensación con la que me voy es que los jugadores no están tan desanimados como después del partido contra Las Palmas. Hemos trabajado mucho durante la semana el aspecto mental. Desgraciadamente no habríamos conseguido la victoria, si la hubiésemos conseguido hablaríamos del buen trabajo del equipo. La clasificación es la situación que tenemos. Me gustaría que fuera diferente. La temporada es difícil. No conseguimos cerrar los partidos. Cuando estás abajo tienes una losa muy grande y los jugadores han hecho el esfuerzo y eso hay que valorarlo", finalizó. EFE