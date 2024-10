El Granada recibe al Levante en un duelo entre aspirantes al ascenso

Granada/Valencia, 26 oct (EFE).- Granada y Levante se miden este domingo en el Nuevo Los Cármenes en un partido entre favoritos al retorno a la máxima categoría, en el que ambos buscarán un triunfo que les permita acabar la jornada en puestos de ascenso directo.

El Granada llega al partido en su mejor momento de la temporada, ya que acumula ocho jornadas sin perder y cuatro victorias consecutivas, la última de ellas el pasado martes por 2-3 en el campo del Castellón.

Aunque después fue superado por el Zaragoza, ese triunfo hizo que el Granada acabara el martes en una zona de ascenso directo a la que pretende volver alargando su buena racha y venciendo al Levante.

El técnico Fran Escribá, líder de este Granada ya que desde su llegada todo ha sido positivo, tendrá para el partido las bajas por lesión del portero Marc Martínez y del defensa Carlos Neva y por sanción de los centrales Ignasi Miquel y Loic Williams, este último también lesionado.

Recupera para el choque respecto al partido de Castellón al central Pablo Insua tras superar molestias en su rodilla, con la gran duda de si en el once inicial acompaña a Miguel Rubio en el centro de la defensa ante la baja de Loic Williams el propio Insua, Manu Lama o el joven del filial Óscar Nassei.

Se esperan más cambios en la alineación respecto a Castellón para dotar de frescura y mayor poder ofensivo el once, con la vuelta de jugadores clave en el equipo como Ricard Sánchez, Miguel Ángel Brau, Gonzalo Villar o Manu Trigueros.

El Levante tiene una prueba de fuego en Granada, pues llega a este duelo después de haber perdido sus tres últimos partidos como visitante y tendrá enfrente a uno de los equipos más en forma del campeonato.

La gran novedad del Levante en su visita a Granada es la convocatoria del defensa Jorge Cabello, que se había perdido por lesión los tres últimos partidos. También está entre los convocados el centrocampista Oriol Rey, que se perdió por sanción el partido del pasado jueves ante el Deportivo de La Coruña.

Sin embargo, Diego Pampín, Vicente Iborra, Roger Brugué y Ángel Algobia están lesionados y el entrenador del Levante, Julián Calero admitió este sábado en la rueda de prensa previa al partido en Granada que el lateral izquierdo Marcos Navarro “está al límite” por la acumulación de minutos.

De este modo, si Marcos Navarro no está del todo recuperado, Cabello podría regresar directamente al once inicial como lateral, pese a que es central. En el resto de la defensa no se esperan novedades, con Andrés García, Dela y Unai.

Con Iván Romero en plena racha, tras su doblete ante el Deportivo, y Morales, Calero podría aprovechar la vuelta al equipo de Rey para darle descanso a Carlos Álvarez o Lozano, ya que este último acabó “frito” el duelo ante el club gallego, según el propio Calero.

Alineaciones probables:

Granada: Mariño; Ricard, Rubio, Hongla, Brau; Hongla, Gonzalo Villar, Pablo Sáenz, Tsitaishvili; Uzuni y Lucas Boyé.

Levante: Andrés, Andrés García, Dela, Unai, Cabello o Marcos, Rey, Kocho, Pablo Martínez, Carlos o Lozano, Morales e Iván Romero.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (Comité Vasco).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 18:30. EFE

1005179

jag/agr-pzm sm