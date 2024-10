Escribá dice que el Castellón es “una prueba de fuego para no encajar”

Granada, 21 oct (EFE).- El entrenador del Granada, Fran Escribá, dijo este lunes que el encuentro dele martes en el campo del Castellón, de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion, es “una prueba de fuego para no encajar” porque el rival disputa “partidos muy abiertos” en los que “genera muchas situaciones de gol”.

Escribá anunció en una rueda de prensa que el extremo georgiano Giorgi Tsitaishvili “está bien” y “en condiciones normales estará disponible” y que sólo tiene las bajas de los defensas Carlos Neva y Pablo Insua, aunque hay algún jugador “cansado de más” y hará cambios en el once respecto al anterior partido, el que ganaron 4-0 al Tenerife.

“No estamos acostumbrados pero hay semanas sin tiempo de trabajar. Veo bien al equipo, aunque cada partido en esta categoría es una guerra diferente. Presumo de plantilla no de once. No va a jugar el mismo once. En estas dos semanas raro será repetir once de un partido a otro”, avanzó.

El técnico insistió en que habrá jugadores que cambiará "por decisión técnica y otros porque estén un poco cansados o sobrecargados", aunque reconoció que es "partidario de dar continuidad, pero sólo hay tres días de un partido a otro y con un viaje por medio”, subrayó.

Escribá calificó al Castellón como “un equipo diferente a los demás por sistema y propuesta de juego” por lo que tienen que saber “el tipo de partido” que se van a encontrar.

“El Castellón no casa mucho con el partido que proponemos nosotros. Hay que adaptarse y tratar de imponer nuestro estilo. El Castellón hace partidos muy abiertos, genera muchas situaciones y también le generan mucho. Se encuentra cómodo en ese escenario. Es un equipo ofensivo, ataca con mucha gente, expone mucho, un equipo muy peligroso", añadió Escribá, que viene de tres porterías a cero con el Granada.

El entrenador del conjunto andaluz comentó que “haber sumado puntos impone a los rivales y ahora te ven como uno de los equipos importantes”, y reconoció que “la obligación es ir a ganar todos los partidos, ahora con más motivos” porque se enfrentan en las próximas jornadas a “rivales importantes”.

El técnico subrayó que “es difícil que haya mejora colectiva si no hay mejora individual de cada jugador”, por lo que cuando llegó “la mejora individual fue una exigencia”, dijo. EFE

jag/agr/jap