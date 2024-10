Víctor Fernández: "El Almería tiene las mejores individualidades del campeonato"

Zaragoza, 19 oct (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, Víctor Fernández, ha señalado que su rival de este domingo en La Romareda, el Almería, tiene "las mejores individualidades del campeonato, un potencial goleador de los mejores, si no el mejor, y experiencia en Primera división".

"Va a ser un gran partido. Somos de los dos equipos más goleadores y eso invita a un partido abierto de intercambio de golpes a pesar de que creo que no nos beneficia a ninguno", ha destacado en rueda de prensa.

El técnico 'blanquillo' ha explicado que su equipo suele asumir riesgos en los partidos y que no va a renunciar a su estilo, a pesar del rival, aunque también tiene claro que el Almería tampoco va a cambiar su forma de jugar.

"Jugaremos a lo nuestro y tengo clarísimo que el partido nos va a exigir un nivel de hiperconcentración innegociable, a estar en estado de alerta permanente y más que nunca debemos jugar como equipo", ha apuntado.

Igualmente ha comentado que quiere ganar y que no se aleja de su plan: "no voy a renunciar a los principios que le vienen bien a este equipo. Lo importante es que lo que se pueda evitar se evite y se trabaje".

Preguntado por los malos inicios de partido del equipo en las últimas jornadas ha destacado que en Tenerife se equivocaron "muchísimo".

"Posiblemente no entramos al campo como debíamos entrar. Tenemos que ajustar ese inicio pero no va a ser fácil porque somos un equipo muy joven y la juventud está muchas veces acompañadas por irregularidad pero también de atrevimiento, rebeldía y energía. Vamos a convivir con eso pero lo que no tenemos que dar es las ventajas que ofrecimos contra el Tenerife", ha resaltado.

Víctor Fernández ha analizado cómo ha visto a su equipo en las diez jornadas disputadas hasta ahora y ha señalado que le gustaría ser un equipo más uniforme de lo que ha sido pero que la categoría no lo permite porque hay "muchísima igualdad".

"Cuando afrontas un partido nunca sabes lo que va a ocurrir. Están abiertos los tres pronósticos y eso no existe tanto en Primera. En Segunda da igual. Lo mejor está siendo la mentalidad del equipo, que nunca se rinde, que es valiente, atrevido y que busca ganar siempre", ha valorado.

En el lado de cosas a mejorar ha indicado que le gustaría ofrecer "menos ventajas al contrario" de las que habían dado hasta ahora aunque ha matizado que, a pesar de ello, era para estar contento.

"Estamos acoplando jugadores y es difícil cuando se han hecho más de una docena de fichajes. Estamos desde el primer momento arriba, no nos rendimos y aunque me gustaría ser mas consistente y sólido el equipo tiene capacidad de reacción", ha señalado.

Preguntado por los cinco goles encajados en dos últimos encuentros ha comentado que si se gana está súper feliz y que firmaría que se repitiera el partido del Tenerife (2-3) todo el año.

Sobre Luis Suárez, a quien tuvo a sus órdenes en su anterior etapa en el conjunto maño ha destacado que llegó a Zaragoza siendo casi un niño y que le tiene "un cariño especial".

"Fue un jugador muy valioso, creció muchísimo con nosotros y se convirtió en ídolo de la afición. Es un chico fantástico y creo que para él vas a ser un partido complicado a nivel emocional. Espero que no corra mucho y no esté acertado. Le deseo lo mejor pero no para este partido y seguro que va a tener el reconocimiento de la afición. Es un jugador extraordinariamente competitivo, uno de los mejores jugadores de la categoría. Es diferencial", ha subrayado.EFE