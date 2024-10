Marlaska ve "graves" y "preocupantes" los insultos que recibió en un entorno universitario

Madrid, 18 oct (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "graves" los insultos que recibió este jueves por estudiantes de la Universidad de Navarra, que estima "aún más preocupantes" al haber tenido lugar en un entorno universitario.

Fernando Grande-Marlaska ha realizado estas manifestaciones tras presentar este viernes los nuevos chalecos airbag para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil al ser preguntado por los periodistas por los insultos proferidos contra él por un grupo de estudiantes cuando salía de un acto de la citada universidad, que le llamaron "maricón", "hijo de puta" y "corrupto".

"Todo grito homófobo, xenófobo o racista y que atente contra la diversidad y contra la dignidad de cualquier persona es de una gravedad manifiesta en un país que se pueda calificar de demócrata y de Estado de Derecho y si acontece en el mundo de la Universidad es más preocupante y triste", ha dicho el ministro.

Ha advertido de que hay que "ser muy conscientes de que, aunque sean unos pocos los que actúan de esa forma, puede realmente extenderse y tenemos que hacer frente desde el principio si queremos evitar que se convierta en algo habitual, pues se empieza por pequeños o diferentes conatos y puede rápidamente propagarse".

Grande-Marlaska ha comentado que estos hechos han tenido lugar en un ámbito universitario, "cuya esencia es la convivencia, la confrontación pacífica de ideas y la reflexión necesaria para seguir avanzando y progresando".

Y ha abundado: "Me da igual que sea en una universidad católica, no católica, pública o laica, aunque para mí el laicismo en la educación es imprescindible y necesario pues los valores laicos integran a todos, a los creyentes y a los no creyentes, y eso es lo importante, esos valores de ciudadanía de todos". EFE