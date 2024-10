Godàs (ERC) avisa a PSC y PSOE: "Todo aquello acordado, se ejecuta; y, si no, caerán gobiernos"

El candidato a liderar ERC por 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, ha avisado al PSC y al PSOE de que no dudarán en retirarles su apoyo en la Generalitat y el Gobierno si no cumplen los pactos: "Todo aquello acordado, se ejecuta; y, si no se ejecuta, caerán gobiernos".

Lo ha dicho en una entrevista de este viernes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, donde ha reivindicado que "ni el PSC ni el PSOE pueden dar por sentado que tendrán a ERC siempre salvándoles los muebles" y que ellos aspiran a gobernar y a ganar elecciones, no a formar parte de los ejecutivos.

"Nos tenemos que centrar en mantener las posiciones y crecer. Y en el Parlament y en el Congreso haremos sudar la gota gorda a los gobiernos", ha opinado, además de afirmar que desde su candidatura no son partidarios de entrar en el gobierno de Barcelona junto al PSC, ya que no le ven ningún incentivo.

CARTELES

Al preguntársele por la investigación de los carteles de los hermanos Maragall y el Alzheimer, ha reclamado resolver la situación cuanto antes con el informe contrastado que resulte: "Tenemos que aclararlo. Si soy presidente, esto no volverá a suceder", ha defendido.

También ha pedido ser "más humildes", asumir responsabilidades y pedir disculpas, y ha señalado que ha habido un presidente del partido que ejercía el liderazgo hasta hace pocas semanas, refiriéndose al expresidente de ERC Oriol Junqueras, candidato a liderar el partido por 'Militància Decidimi'.