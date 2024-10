Alberto Durán, único candidato a presidir el Comité Paralímpico Español

Madrid, 16 oct (EFE).- El actual vicepresidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán, es el único candidato que concurrirá a las elecciones del 24 de octubre a la presidencia de esta entidad, en sustitución de Miguel Carballeda, que deja el cargo después de veinte años al frente de la institución.

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral del proceso abierto en el CPE proclamó la de Durán como la única que se ha formalizado y que por tanto concurrirá a la votación en la Asamblea General del próximo 24 de octubre.

Alberto Durán (Ferrol, 1969), con discapacidad visual y afiliado a la ONCE, se incorporó al Comité Paralímpico Español en enero de 2017 como vocal de su Comité Ejecutivo y el 11 de noviembre de 2020 fue designado vicepresidente primero de la entidad. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

De ser ratificado por la Asamblea General del día 24, el nuevo presidente del CPE compatibilizará su cargo con sus actuales responsabilidades en el Grupo Social ONCE, que son las del vicepresidente primero del Consejo General, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, vicepresidente de ILUNION (Grupo de empresas sociales de la ONCE) y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

Además de la elección del presidente, el 24 de octubre también se someterán a sufragio de los miembros de la Asamblea General las tres vicepresidencias y los cargos de secretario general, tesorero y vocales en representación de las federaciones unideportivas paralímpicas y de las federaciones no paralímpicas.

El censo para las elecciones lo forman los 44 miembros de la Asamblea General del CPE, quienes son electores y elegibles. Está previsto que en la reunión del máximo órgano de gobierno del día 24 de octubre haya un tiempo para la exposición del programa del candidato a presidente y a continuación se procederá a la votación. EFE