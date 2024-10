Edu Expósito vuelve a entrenarse con el Espanyol nueve meses después

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 14 oct (EFE).- El centrocampista del Espanyol Edu Expósito se ha entrenado este lunes con el equipo nueve meses después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El futbolista catalán se rompió en el partido contra el Eldense de la pasada temporada, el 28 de enero, y tuvo que pasar por el quirófano. La intervención fue un éxito, aunque el tiempo de baja previsto era largo.

Edu Expósito se ha ejercitado este lunes durante unos minutos con el equipo, lo que supone un nuevo e importante paso hacia su reaparición. En cualquier caso, el cuerpo técnico no quiere forzar con el futbolista y su reaparición de corto no será inmediata.

El jugador se lesionó en uno de sus mejores momentos profesionales. El de Cubelles había disputado 23 partidos entre todas las competiciones en el curso 2023-24 y era un fijo en el once para el entrenador de entonces, Luis Miguel Ramis. EFE

