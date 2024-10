Idiakez: "El año pasado sufrimos como cabrones, eso nos tiene que ayudar"

A Coruña, 11 oct (EFE).- El entrenador del RC Deportivo, Imanol Idiakez, está convencido de que “el sufrimiento” vivido durante la primera vuelta de la pasada temporada, en la que llegó a ocupar puestos de descenso a Segunda Federación, le ayudará a superar el irregular inicio de curso que han firmado en su vuelta al fútbol profesional.

“Tenemos la suerte de que lo que el año pasado fue una desgracia, que es pasar una primera vuelta sufriendo como cabrones (sic), ahora nos sirve para entender cómo funciona esto y cómo van las dinámicas. Eso es tan reciente que es imposible que no nos dé tranquilidad para saber que el año pasado fue algo parecido”, manifestó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico deportivista ve “lógico” que su equipo esté pagando su “inexperiencia” en la categoría, ya que a eso se une que ha incorporado a muchos jugadores en los últimos días del mercado de fichajes.

Lo más importante para un equipo es progresar, y estamos progresando porque estamos haciendo muchas cosas mejor que al inicio. Es verdad que tenemos mucho margen de mejora y hay que llegar hasta ahí, pero para todo necesitas tu tiempo”, destacó.

En este sentido, hizo un símil con el aprendizaje de un niño: “Aunque no queramos, para aprender a andar necesitas caerte. Los padres tendemos a agarrar a nuestros hijos para que no se caigan, pero la única manera que tienen de aprender a andar es pegándose una torta. Es un proceso que hay que pasar y aunque a la gente no le gusta sufrir, a veces es un proceso muy recomendable”.

Idiakez volvió a criticar a LaLiga por no parar la categoría de plata por los compromisos internacionales de las selecciones: “No tiene lógica querer impulsar una competición tan importante, probablemente la séptima liga de Europa, y que cada vez que haya una convocatoria internacional algunos equipos nos quedemos sin nuestros mejores jugadores”.

Tras elogiar al Elche, “un muy buen equipo que mantiene a algunos jugadores de su paso por Primera”, el entrenador del Dépor también criticó el uso del videoarbitraje en el fútbol.

“El VAR nunca me emocionó, pero hace tiempo que todos vamos a los partidos y nos pasamos la mitad del encuentro sin saber si hay gol o no. Los asistentes tardan en pitar el fuera de juego y te hacen correr cuarenta metros si necesidad”, criticó.

Idiakez recordó lo sucedido en el derbi del pasado fin de semana entre el Sevilla y el Betis, cuando en el minuto 48 el árbitro Martínez Munuera señaló penalti a favor del Sevilla por una mano del bético Diego Llorente.

“Tenemos reuniones con los árbitros, pero hay cosas que seguimos sin entender. El otro día en el derbi sevillano pitaron un penalti que justo este verano nos dijeron que no era”, lamentó. EFE

