El MoraBanc buscará dar continuidad al partido de Vitoria contra el sorprendente Coruña

Andorra La Vella, 11 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra, que se impuso el sábado pasado al Baskonia en el Buesa Arena, buscará dar continuidad a ese buen partido en la visita el sábado (20.45 horas) del sorprendente Leyma Coruña.

Los gallegos llegan castigados por las bajas y los del Principado tienen la baja importante de Sekou Doumbouya. El partido también servirá para reeditar los duelos que tuvieron los dos equipos en LEB Oro. De hecho muchos recuerdan el 'play-off' de ascenso del 2013 que tuvo un polémico arbitraje.

El último encuentro entre estos dos equipos en el Polideportivo de Andorra se produjo el 7 de diciembre del 2022. El MoraBanc, dirigido por Natxo Lezkano, venció por 77-70 con 23 puntos y 8 rebotes de Felipe Dos Anjos. Los máximos anotadores gallegos fueron Atoumane Diage y Yunio Barrueta con 15 puntos cada uno. Los tres jugadores continuan con sus respectivos equipos.

"Lo que destacaria más del Leyma Coruña es el factor psicológico. La victoria contra el Real Madrid les ha dado mucha confianza y vienen con esa inercia de haberlo hecho bien en la LEB Oro del curso pasado. Continuan con muchos jugadores de la temporada pasada y también con el mismo cuerpo técnico. Además han incorporado jugadores de mucho talento y experiencia", aseguró Natxo Lezkano.

El técnico de Portugalete elogió a los de Diego Epifanio, 'Epi'. "Las estadísticas no cuentan mucho ahora ya que llevamos dos partidos de liga. Eso sí, el Leyma es un equipo que rebotea muy bien. Tiene cincos, cuatros y tres muy grandes y tendremos que estar atento en el rebote. A nosotros todos los equipos nos superan a nivel físico".

Y no ahorró elogios para su rival del sábado. "Haber conseguido ganar al Real Madrid ya te explica lo buen equipo que es el Leyma. Contra Gran Canaria también compitieron. Juegan bien y compiten y ejecutan bien lo que quieren hacer. No se van nunca de los partidos. Es un equipo muy peligroso".

Lezkano espera que el partido de Baskonia les sirva para seguir con está racha de juego. "Nos tiene que servir para dar confianza. No vamos a ser tan negativos con el partido contra el Gran Canaria como hacéis vosotros. Estamos compitiendo muy bien y tenemos buena mentalidad. Contra Baskonia fuimos muy constantes y tenemos que dar continuidad a ese trabajo".

Sekou Doumbouya, el mejor jugador del MoraBanc Andorra durante la pretemporada, está lesionado y será baja. "Es importante que no esté ya que no tenemos una plantilla de 15 jugadores y cada baja es sensible. Ya tuvimos la de Rafa Luz a la primera jornada y la de Sekou en la segunda. Nikos Chougkaz y Nacho Llovet lo están haciendo muy bien y no notamos la baja de Sekou. Yo siempre digo que hay que mirar a los jugadores que están y no los que no están. Lamentarnos las bajas nunca lo hemos hecho", sentenció Lezkano. EFE

vds/and/nam