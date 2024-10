González tiene en mente "varios" candidatos alternativos a Sánchez para liderar el PSOE

Madrid, 10 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno Felipe González tiene en mente "varios" candidatos alternativos a Pedro Sánchez para liderar el PSOE, aunque reconoce que no los hará públicos porque estarían "muertos" dentro del partido.

En una entrevista en Espejo Público en la que también ha participado el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, González se ha referido al próximo congreso federal socialista que tendrá lugar en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, donde Sánchez será revalidado como secretario general del PSOE, ya que no hay más candidatos, algo que "casi nunca ha ocurrido en el partido".

"¿Podría no ser Sánchez? no es mi problema, ni estoy en eso, pero claro que podría no serlo, en el partido hay gente muy valiosa. Yo tengo en la cabeza varios, pero si se conoce públicamente, está muerto ya, no quiero perjudicar a nadie diciendo que es mi candidato", ha explicado González.

González ha coincidido con Guerra en defender el derecho a discrepar con las decisiones de la dirección del PSOE y ha asegurado que hay "compañeros que se confunden y que dicen es no ayuda al partido".

"Yo ayudo a la coherencia del partido y cuando la pierde intento no perderla", ha matizado.

En esa línea, ha recordado que él estuvo "a favor" de los indultos a los independentistas catalanes pero no "a favor de las leyes que acompañaron" a esta decisión.

"El derecho de gracias es perdonar, es que la amnistía es pedir perdón en el que ha atentado contra la igualdad de los españoles, contra la contra la propia Constitución. ¿Dice, oiga, es que estoy dispuesto a dar el paso de pedir perdón? Yo no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón", ha manifestado el expresidente socialista.

Por su lado, Alfonso Guerra ha considerado que a todos los partidos le viene bien renovarse, pero ha matizado que una derrota electoral y, por ende, pasar a la oposición, no garantiza esa renovación.

"Que los partidos tengan que pasar por una derrota electoral no es garantía de una renovación, la garantía de una renovación es que la gente se plantee las cosas con serenidad, que haya total libertad sin que se interprete cualquier crítica que no es un derecho, es una obligación, los militantes tienen la obligación de señalar lo que consideren", ha opinado.

Sobre la dependencia del Gobierno de los votos de Junts en el Congreso, Guerra ha considerado que "ojalá hubiera una mayoría absoluta y no se tuviera que depender de delincuentes fugados de estos que hacen una ley de amnistía, que la redactan ellos".

González también se ha referido al proyecto de ley de intercambio de antecedentes penales, que, según ha dicho, es "razonable" aplicar si hay una directiva europea que así lo pide, pero, ha matizado", por los menos se debe plantear y discutir" en el Congreso.

"Lo que no se debe hacer el trapicheo este, se puede hacer seriamente cómo se trata el tema de la desaparición de ETA, se puede plantear un debate en serio", ha añadido.

Ambos han contado que aún no han recibido invitación del PSOE para el congreso federal y aunque Guerra ha recordado que aún queda más de un mes para su celebración y por tanto hay tiempo para gestionarlas, González ha adelantado que cree que no será convidado al cónclave. EFE