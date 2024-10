El PP vasco pide perdón por el error "dramático" que permitirá excarcelar a etarras

Bilbao, 8 oct (EFE).- El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha pedido "perdón" por el error "dramático" de su partido al apoyar la aprobación en el Congreso de la modificación legal que permitirá excarcelar antes de lo previsto a los presos de ETA que también cumplieron penas en Francia.

"El PP, independientemente de la responsabilidad de unos y otros, pide perdón por no haber estado a la altura y haber causado una decepción a quienes confiaron en nosotros", ha dicho De Andrés este martes en una rueda de prensa celebrada en Bilbao.

El presidente del PP vasco ha considerado que está "clarísimo" que el cambio introducido "va contra nuestro criterio y modifica lo que el PP puso en vigor en 2014" para evitar que a los presos de ETA se les computara el periodo de cárcel cumplido en Francia.

"Es evidente que no queríamos este resultado, no como el Partido Socialista" y sus socios que lo aprobaron "a voluntad, no por error" y que seguramente lo ratificarán en la segunda votación en el Congreso una vez sea rechazado en el Senado, ha recalcado.

De Andrés ha criticado la "risa floja" del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al ver que "la triquiñuela les salió bien y ha conseguido lo acordado con Bildu para la excarcelación de terroristas".

El presidente del PP vasco ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez primero "liberó a los violadores, luego a los sediciosos, los corruptos de los ERE, a (el dirigente del PNV condenado por corrupción Alfredo) De Miguel y ahora finalmente a los terroristas. Es una verdadera vergüenza". EFE

(foto)