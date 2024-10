El Congreso citará a Puigdemont, Rajoy, Santamaría y Villarejo en la comisión que investiga los atentados del 17A

La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017 ha aprobado este martes una lista de 29 personas a las llamará a comparecer, en la que figuran el expresidente catalán Carles Puigdemont; el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la que fuera su vicepresidenta y responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Soraya Sáenz de Santamaría; el entonces director de este órgano Félix Sanz Roldán y el excomisario de policía José Manuel Villarejo. La lista aprobada incluye gran parte de los comparecientes que había solicitado Junts y varios de los propuestos por ERC y ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar y sus habituales socios parlamentarios, con excepción del PNV, que se ha abstenido. El PP y Vox, por su parte, han votado en contra. Preguntado sobre la comparecencia de Puigdemont, a instancias de Junts y aceptada por el PSOE, el portavoz socialista en la Comisión de Interior, David Serrada, se ha limitado a indicar que el objetivo es que, como el resto de comparecientes, pueda arrojar "transparencia" y "luz" sobre lo sucedido. De su lado la portavoz de Junts en la comisión, Pilar Calvo, no ha querido especificar si la idea es que Puigdemont, fugado de la Justicia española, comparezca por videoconferencia. DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Aunque aún no se ha fijado una fecha concreta para el arranque de los interrogatorios, la previsión es que se inicien antes de que termine el mes de octubre y que el primero en acudir a la comisión sea Sanz Roldán. Lo primero, no obstante, será solicitar al Pleno del Congreso que conceda una prórroga para que la comisión pueda continuar sus trabajos durante los próximos meses. En el plan de trabajo aprobado por la comisión la semana pasada establece que si se cita a personas relacionadas con el CNI deberá convocarse para acoger su comparecencia la Comisión de Gastos Reservados, que es la única autorizada para tratar de sobre información reservada. Eso sí, el Gobierno ya ha adelantado su disposición a desclasificar los documentos que pueda tener en su haber el CNI sobre estos atentados y si lo hace, los comparecientes podrán ser interrogados por la propia comisión de investigación. En cualquier caso los comisionados han señalado que el primero en comparecer será Sanz Roldán y que prevén que pueda hacerlo ante la comisión de investigación. Junts se reserva el derecho de pedir nuevas comparecencias si se va desclasificando la documentación que ha solicitado la comisión. El segundo nombre que aparece en la lista es Jose Luis Olivera Serrano, ex-director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), mientras que el tercero es Villarejo, quien ya ha acudido en el pasado a otras comisiones de investigación del Congreso. VILLAREJO ALENTÓ LA TESIS DE LA IMPLICACIÓN DEL CNI El portavoz socialista ha destacado que así los grupos tendrán oportunidad de preguntarle por los comentarios que ha venido haciendo sobre este asunto. Y es que fue el excomisario quien alentó la idea de que el CNI podría estar detrás de aquellos atentados, para dar un "susto" al Gobierno independentista catalán, dado que el espionaje español había mantenido contactos con el imam de Ripoll (Barcelona) Abdelbaki Es Satty, mientras había estado en prisión. Según la tesis de Villarejo, esos atentados habrían sido un "error" de cálculo del CNI, al que atribuyó la creación de un posible "comando ficticio" para hacer creer a las autoridades catalanas que había un riesgo y que así ellas tuvieran que pedir protección al Estado, en un momento de pleno auge del proceso independentista. El excomisario aseguró en su momento que todo se descontroló al fallecer el imam de Ripoll la víspera de los atentados por la explosión que tuvo lugar en Alcanar (Tarragona). También serán llamados a comparecer el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, quien era su secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto; el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias; el entonces ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo. POLICÍAS Y MOSSOS En el listado aparecen también otros miembros de las Fuezas de Seguridad como Diego Pérez de los Cobos, representante del Ministerio de Interior a la Junta de seguridad de Catalunya 2017; Enrique Baron Castaño, comisario general de Información entre 2012-2017; Sebastian Trapote Gutiérrez, Jefe Superior de Policía en Cataluña desde 16 de julio de 2015 hasta el 7 de septiembre de 2018 De la lista también forman parte el exconseller de Interior Joaquim Forn i Chiariello, quien ejercía como Major de los Mossos en aquel momento, Josep Lluis Trapero; y Rocío Rubio Mojarro, jefa de la policía científica en la explosión de Alcanar. La previsión es poder interrogar también a Ali Yassine, presidente Mezquita ANNOUR de Ripoll, donde trabajó el Imam antes de los antentados; a Mohamed Houli Chemnal, condemado por los ataques, testigo de los hechos de Alcanar, que cumple condena en el Centro Penitenciario de Córdoba y a Gerard Gustave Gaston Trouvay, vecino de la Urbanización Montecarlo de Alcanar y testigo de la huída de furgoneta Iman segundos después explosión casa Alcanar. VÍCTIMAS, EXPERTOS Y PERIODISTAS En representación de las víctimas acudirán Javier Martínez Espinola y su abogado Agustí Carles i Garau. La comisión también llamará a Montserrat Torija Noguerales, de la Subdirección general de apoyo de Víctimas del terrorismo y a la psicológa forente Sara Bosch Carretero, expresidenta de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (AVAT). El listado se completa con dos expertos: Moussa Bourekba, investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) y Fernando Reinares Nestares, director del Programa sobre radicalización violenta y terrorismo global en el Real Instituto Elcano; y con los periodistas Enric Hernández y Francesc Salles i Fibla.

