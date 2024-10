Cataluña contempla la emergencia por sequía a finales de 2025 "en el peor de los escenarios"

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern contempla que Cataluña podría entrar en fase de emergencia por sequía "en el peor de los escenarios" a finales de 2025. En rueda de prensa este martes tras la reunión del Consell Executiu, Paneque ha explicado que este escenario se produciría en caso de que la pluviometría de este año fuese menor que la del 2023, cuando se alcanzó el "mínimo histórico". El Ejecutivo catalán también tiene en cuenta otros dos posibles escenarios: en caso de "normalidad de las lluvias", no se entraría en fase de emergencia, y en caso de que la pluviometría fuese igual que la del 2023, la emergencia comenzaría en primavera de 2025 y finalizaría en otoño de ese mismo año. Paneque ha reconocido que el cambio climático está provocando que "no siempre lo que se marca como normalidad se acaba produciendo", como asegura que ocurrió en 2023, por lo que ha sostenido que no se puede saber cuál será el escenario pluviométrico de los próximos meses. REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Sobre la petición del gremio de restauración de Barcelona de reabrir la Font de Montjuïc, Paneque ha detallado que están a la espera de una reunión con representantes del Ayuntamiento de Barcelona, que quieren trasladar al Govern "medidas de sostenibilidad", y ha añadido que tras escucharles estudiarán qué se puede hacer. "Siempre debemos tener en cuenta el criterio de prudencia. Estamos en escenarios vinculados aún a la sequía, por lo tanto debemos de ser prudentes respecto a los usos del agua", ha subrayado la consellera.

