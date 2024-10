La reforma legal que podría beneficiar a etarras se aprobará definitivamente aunque el PP la rechace en el Senado

La modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 etarras, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se aprobará definitivamente y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a pesar de que el PP vote en contra en el Senado, ya que en su tramitación en la Cámara Alta no se ha incluido ningún veto ni ninguna enmienda. Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press explican que, aunque el PP ha anunciado que usará su mayoría en el Senado para rechazar el texto que viene del Congreso, la reforma legal se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor al no incluirse vetos ni enmiendas en la Cámara Alta. El portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, ha anunciado que votarán en contra de esta reforma legal, que se trata de una modificación de una ley sobre intercambio de información de antecedentes penales con la que, según la AVT, hasta 44 miembros de ETA podrían descontar la condena que ya han cumplido en Francia y hasta siete etarras podrían ser excarcelados en los próximos meses. Sin embargo, el PP en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, decidió no incluir ni vetos ni enmiendas a esta reforma legal que viene de la Unión Europea. Por este motivo, aunque ahora el PP rechace el texto que viene del Congreso, los precedentes establecen que la norma se publicará en el BOE. FECHA LÍMITE: 14 DE OCTUBRE En cualquier caso, esta reforma legal que se aprobó ya por el Congreso se aceptó tramitar en el Senado por la vía de urgencia, por lo que la fecha límite para que se aborde en la Cámara Alta será el 14 de octubre. Eso sí, está previsto que esta norma se debate y se vote en el Pleno de este martes, aunque los 'populares' están barajando todas las hipotésis para tratar de revertir esta situación. No obstante, aunque se retrase su inclusión en la sesión plenaria, no se impediría su aprobadión definitiva, sino que se dilataría. EL PP HARÁ TODO LO POSIBLE "Vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Mañana vamos a votar obviamente en contra y vamos a intentar también, a través de los recursos que podamos tener en el Senado, pararlo", ha asegurado Sémper en rueda de prensa este lunes. El portavoz de los 'populares' ha explicado que están analizando qué medidas tomar y no descartan "ninguna". "No las puedo adelantar porque estamos analizándolas y lo vamos a contar cuando lleguemos a la conclusión de que lo que podemos hacer tiene el rigor suficiente y el impacto necesario", ha indicado. Sémper ha señalado que la modificación legal ha llegado así al Senado tras "un error generalizado en el que ha incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados", al ser preguntado por el hecho de que el PP no haya presentado enmiendas de ningún tipo. Dicho esto, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de llevar a cabo un "engaño". "Es recurrente que el Gobierno somete a consideración del Pleno, a través de leyes que no tienen nada que ver, enmiendas. Y esto hace que el proceso legislativo no sea transparente, no sea claro, no sea limpio, que todo esté sujeto a artimañas, a subterfugios, a te cuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver", ha criticado. "En cualquier caso, este engaño del Gobierno le procuraremos que le pase factura", ha manifestado, además de calificar de "inconstitucional" ese proceder y de decir que el proceso legislativo está "prácticamente adulterado". UNA "JUGARRETA" BENEFICIOSA PARA "PRESOS MUY SANGUINARIOS" Para el portavoz del PP, esa forma de actuar del Gobierno hace que "las leyes salen mal" porque, ha insistido, "no se someten a consideración del Congreso de una manera transparente y abierta". "Y es verdad que en este caso concreto nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España. Es verdaderamente doloroso", ha afirmado. Es por ello que desde el PP, según ha dicho, harán todo lo que esté en sus manos "para revertirlo e impedirlo". "Todo, desde el orden político hasta el judicial, que a nadie le quepa ninguna duda. Y confiamos en ser capaces de poder lograrlo", ha apostillado. Además, Sémper ha indicado que el Gobierno "falta a la verdad", porque en "la directiva europea no se contemplaba los aspectos que han sido modificados". "Probablemente esto también ha influido en el error o en la victoria del engaño", ha expuesto. Desde la AVT han exigido al PP que use su mayoría en el Senado para tumbar este martes esa modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales.

