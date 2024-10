El vicepresidente de Canarias tacha de "vomitivo" que el Gobierno no "acepte" la ayuda de la UE en migración

El vicepresidente de Canarias, el popular Manuel Domínguez, ha tachado de "vomitivo" que el Gobierno de España no "acepte" la ayuda que ha ofrecido la Unión Europea para el despliegue del Frontex, la derivación de menores o las partidas económicas para el archipiélago y ponga excusas "para garantizar una situación de enfrentamiento político" y, de paso, ver si puede "romper" el pacto CC-PP en el Ejecutivo regional. "Tras las manifestaciones que he escuchado ayer del expresidente de Canarias, hoy ministro Ángel Víctor Torres, hay que lamentar que quien fue presidente de esta CCAA traicione a las islas, como lo ha vuelto a hacer en esta ocasión", ha dicho este sábado en declaraciones a los medios de comunicación. Domínguez apuntó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era conocedor de la oportunidad que brinda Europa para ayudar a Canarias. "Y ha ocultado esa información --matizó-- con el claro objetivo de enfrentar a las comunidades autónomas. Lo más grave de todo es que están jugando con la vida de las personas, recordemos lo sucedido el pasado sábado en la isla de El hierro, y todo por romper el pacto en Canarias". Ante esta situación, el también presidente del PP canario hizo especial hincapié en que es "vomitivo" ver cómo son capaces de "jugar" con la vida de las personas "única y exclusivamente por garantizar una situación de enfrentamiento político y de división de la sociedad". LA DECISIÓN DEL PP ES DE "ABSOLUTA RESPONSABILIDAD" Por ello, aseguró que la decisión del PP de cancelar las conversaciones sobre la crisis migratoria es de "absoluta responsabilidad" para exigir al gobierno de España que acepte la derivación o la ayuda que presta Europa para esa derivación de menores no acompañados a países miembros de la UE, el despliegue del Frontex y la Oficina de Asilo. Además, Domínguez apuntó que, como canario, era de los que pensaba que la UE había abandonado a Canarias y que Europa no estaba interesada en ayudar a las islas. "Sin embargo, las primeras manifestaciones del director del Frontex aclararon toda duda, dijo que habían agentes dispuestos para ayudar a Canarias y el vicepresidente de la Comisión dijo que habían fondos económicos de la UE para ayudar a Canarias particularmente, pero que tenía que solicitarlo el Estado, en este caso España", matizó. También recordó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los estados miembros están dispuestos a aceptar la derivación de los menores no acompañados, con lo cual, entendió el vicepresidente, la duda de si Europa está dispuesto a ayudar se ha resuelto. "Ahora --prosiguió-- la preocupación es que el Gobierno de España, teniendo la posibilidad de solicitar esa ayuda de despliegue del Frontex, de derivación de menores, de ayudas económicas para esta tierra, no lo haga y ponga excusas, como la que hizo ayer el expresidente de esta tierra, que decía que no era posible derivar niños hacia Alemania o Francia. Es vergonzoso lo que estamos escuchando y viendo en estas últimas fechas".

